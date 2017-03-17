Яго Аспас: мы должны быть довольны, что прошли "Краснодар"

Автор победного гола в ворота "Краснодара", нападающий "Сельты" Яго Аспас, прокомментировал игру против российской команды.



– Безусловно, это был очень серьезный матч против очень серьезной команды, – признался игрок. – Было очень сложно. "Краснодар" еще в Виго показал, насколько это серьезный соперник. Мы должны быть довольны, что прошли дальше.



– Против кого хотите сыграть в следующем раунде?

– Сейчас остались только сильные команды. Будет сложно, но я надеюсь, чтобы второй матч противостояния мы играли дома.



– Отсутствие Федора Смолова сказалось на игре?

– Да, чувствовалось, что команде не хватало этого большого игрока.



Источник: www.rusfootball.info