Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Яго Аспас: мы должны быть довольны, что прошли "Краснодар"

Автор победного гола в ворота "Краснодара", нападающий "Сельты" Яго Аспас, прокомментировал игру против российской команды.

– Безусловно, это был очень серьезный матч против очень серьезной команды, – признался игрок. – Было очень сложно. "Краснодар" еще в Виго показал, насколько это серьезный соперник. Мы должны быть довольны, что прошли дальше.

– Против кого хотите сыграть в следующем раунде?
– Сейчас остались только сильные команды. Будет сложно, но я надеюсь, чтобы второй матч противостояния мы играли дома.

– Отсутствие Федора Смолова сказалось на игре?
– Да, чувствовалось, что команде не хватало этого большого игрока.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Сельта Аспас
Сегодня, 00:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.