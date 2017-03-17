Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо был очень счастлив победе над «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы (4:1 по сумме двух встреч), раскрыл основную задачу своей установки на прошедший матч и поблагодарил хозяев за гостеприимство.



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– Очень благодарен «Краснодару» и городу за гостеприимство. Давно не видел такой инфраструктуры, стадиона. Было большой честью увидеть это всё вживую и сыграть здесь.



– Многие считали, что «Сельте» очень тяжело придётся на выезде, что можете сказать о сегодняшней встрече?



– Я никогда не сомневался в своих игроках. Мы показали, что умеем играть в гостях. Мы забили 1-й гол, после чего «Краснодар» хорошо атаковал, было несколько трудных для нас моментов. Но мы нашли какие-то ресурсы и забили второй гол. Команда выложилась полностью, я очень благодарен футболистам. Сегодня мы играли не просто против соперника, но ещё и против 33 тысяч человек.



– Какие изменения Вы внесли после 1-го матча, всё ли удалось?



– Наш план сработал. Мы планировали прессинговать игроков центра поля. У них не получалось контролировать мяч, созидать. Мои ребята всё исполнили на высочайшем уровне, полностью отдались игре.



– Как далеко, на Ваш взгляд, способна пройти «Сельта» в Лиге Европы?



– Наши мечты продолжают сбываться, сегодня сбылась ещё одна. Думаю, это не конец. Очень важно, что команда заряжена, готова бороться, только при таких условиях и сбываются мечты. Это был прекрасный вечер. Надеюсь, таких будет ещё много.



– Вы снова всухую победили в Лиге Европы в гостях, как Вам это удаётся?



– Надеюсь, это не последняя победа на выезде. Надеюсь, через несколько недель вы зададите мне такой же вопрос. Это был фантастический матч на фантастическом стадионе против огромного количества людей. Я очень счастлив, ещё раз хочу поблагодарить ребят, они выполнили работу на 150 процентов.



– Предыдущий матч с «Вильярреалом» Вы провели почти резервным составом. Вы так опасались «Краснодара» или Лига Европы для Вас важнее чемпионата Испании?



– Безусловно, я представлял, что сегодняшний матч будет очень энергозатратным. Я решил, что нужно шанс другим игрокам, нам нужна была энергия и свежесть основных футболистов. Посмотрим, кто выйдет на поле в воскресенье.



– Какие планы на дерби против «Депортиво»?



– Безусловно, сегодня будет продолжать радоваться. Но такие матчи, как дерби, отмечаешь ещё в самом начале чемпионата. Я сделаю всё, что от меня будет зависеть, я составлю план, схемы. Надеюсь, мы снова победим, а в эту ночь будем праздновать успех.



– Не оспаривая Вашу победу, три эпизода в штрафной «Сельты» выглядели неоднозначно. Обеспечил ли арбитр равноправие сторон?



– Я никогда не говорю об арбитрах. Напоследок ещё раз хочу поблагодарить за приём, очень было приятно находиться и играть в Краснодаре, - цитирует Бериццо Rusfootball.info