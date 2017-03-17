Андрей Синицын: мы могли пройти "Сельту"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын, принимавший участие в игре против испанской "Сельты", прокомментировал окончательный результат противостояния.



– Андрей, не удалось выйти в следующий раунд. Какие эмоции после игры?

– Некое опустошение, потому что игра давалась, в принципе, и мы пройти могли. Не удалось создать стопроцентных моментов сегодня. Соперник хорошо играл, ведь это техничная и неуступчивая команда. Так сложилось.



– Вам не показалось, что "Сельта" – это один из самых непростых соперников "быков" в этом сезоне?

– С испанскими командами вообще сложно играть. Футболисты все в их командах техничные, исполнительные, с мячом хорошо обращаются и непросто у них его забрать.



– Много рассуждали перед этой игрой о том, как именно будет играть "Сельта". Будет ли она показывать тот футбол, как дома, или на выезде покажет что-то совсем другое. Что же в итоге получилось?

–Я думаю, что не было прессинга и агрессии первого матча. Счет их устраивал, им нужно было точно не пропустить. Играли они с оглядкой на оборону.



– Андрей, что именно стало ключевым в этой игре?

– Нехватка ключевых футболистов у нас, неоптимальные кондиции. У нас были моменты, и если бы мы их лучше исполнили... Ну, а больше я не знаю, в чем проблема. Не получалось немного в нападении сегодня.



– "Краснодар", тем не менее, установил собственный рекорд в еврокубках. Как вы оцените эту кампанию?

– Сказал, что есть опустошение какое-то. Но из года в год мы улучшаем свой результат, в этом году попали в 1/8 финала. Хотели пройти и дальше, но совсем немного не удалось.



Источник: www.rusfootball.info