Поль Погба получил травму в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".



Французский футболист был заменен в начале второго тайма. По всей видимости, Погба дернул заднюю поверхность бедра.