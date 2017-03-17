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Поль Погба получил травму в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

Французский футболист был заменен в начале второго тайма. По всей видимости, Погба дернул заднюю поверхность бедра.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:39
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