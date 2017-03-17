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Они старались, но Моуриньо сильнее. "Ростов" завершил свою сказку поражением в Манчестере
"Ростов" достойно смотрелся в обоих матчах против "Манчестер Юнайтед", но подопечные Моуриньо подтвердили свой высочайший класс и не дали российскому клубу продолжить свою европейскую сказку. Rusfootball.info рассказывает о том, как сложилась последняя встреча "ростовчан" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Лига Европы
1/8 финала, ответный матч
"Манчестер Юнайтед" – "Ростов" 1:0 (первый матч - 1:1)
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Валенсия, Рохо, Блинд (Джонс, 64'), Эррера, Погба (Феллаини, 48'), Мата, Мхитарян, Ибрагимович
"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81'), Терентьев, Препелицэ (Девич, 79'), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61')
Предупреждение: Бухаров, 87'
Результативная ничья в первом матче, прямо скажем, оставляла "Ростову" минимальные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы, но, во-первых, все-таки не лишала такой возможности полностью, и, во-вторых, не делала менее крутым и значимым ответный визит на "Олд Траффорд". Всем было известно, что "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне выиграл все четыре домашних еврокубковых встречи. Всем было известно, что "манкунианцы" никогда не проигрывали на своем поле клубам из России. Всем было известно, что у "Ростова" сложнейшая кадровая ситуация. Но ведь на то они и мужики, что в них верилось. Верилось, что они смогут справиться со всеми трудностями и смогут продолжить писать свою сказочную историю.
Глядя на стартовые составы, конечно, становилось жутко - у "МЮ" практически все основные, у "ростовчан" - в основе Терентьев и Байрамян, а в запасе всего четыре игрока. Но разве подобные расклады когда-то пугали команду Бердыева? Курбан Бекиевич совместно со своими помощниками не мог рассчитывать на травмированного Граната и на дисквалифицированных Калачева и Гацкана, а потому абсолютно не стоит удивляться появлению с первых минут вышеобозначенных футболистов. Вообще говоря, в воскресной игре чемпионата России против "Терека" такой вариант состава частично был опробован - Препелицэ достаточно неплохо заменил Гацкана в опорной зоне, а Терентьев надежно действовал в обороне. Интересно, что в нападении выбор тренерского штаба и тогда, и сегодня пал не на высокорослого Бухарова, а на более скоростных Полоза и Азмуна.
Хотя, конечно, было понятно, что много шансов не будет даже у них. Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" выбрал тактику с пятью защитниками, он все равно значительно больше владел мячом и задавал тон игре. "Ростов" такой расклад, думается, вполне устраивал, но наверняка тренерский штаб надеялся, что убегать в контратаки будет получаться почаще. По факту в первом тайме "ростовчане" лишь несколько раз дошли до чужой штрафной, а попытка нанести удар была замечена только в исполнении Ерохина.
В такой ситуации, хоть нашей команде и надо было забивать, нулевая ничья к перерыву выглядела хорошим результатом. "МЮ" активно наседал на ворота Медведева и создал целый ряд опасных моментов. Первый из них - уже на пятой минуте. Препелицэ дал пробить Рохо после розыгрыша углового, вратарь "Ростова" отбил мяч в сторону, но точно на Ибрагимовича. Благо, что шведский нападающий не смог успешно сыграть на добивании, попав в штангу.
Чуть позднее эта самая штанга еще раз сыграла за гостей. Вновь удар наносил Златан, но теперь уже метров с 10 с левого края штрафной. Третий момент с участием Ибрагимовича был, пожалуй, самым опасным. Он принял пас из глубины, опередил слегка нерасчетливо вышедшего к линии штрафной Медведева, но в последнюю секунду не смог нанести точный удар по практически пустым воротам. Отметим, что немалую роль в этом эпизоде все-таки сыграл вратарь "Ростова", который успел коснуться мяча рукой и помешать Златану забить.
Интересно, что практически все острые ситуации у ворот российской команды возникали после того, как она выбиралась на чужую половину поля и пыталась провести атаку. При позиционной обороне "ростовчане" действовали практически безупречно, но с быстрыми атаками "МЮ" справлялись не всегда. Здесь мы можем вспомнить, например, как Мхитарян простил "Ростов", не реализовав выход 1 на 1. Или шикарный удар Погба и шикарный сейв Медведева, которые случились в самом конце первого тайма после того, как гости выбрались к владениям Ромеро.
Впрочем, возможно, это просто совпадения. В любом случае после перерыва "ростовчанам" просто необходимо было атаковать чаще и прекращать бояться ошибиться, потому что счет 0:0 никак не позволял выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Все это понимали, а потому во втором тайме "Ростов" стал заметно чаще гостить на чужой половине поля, и пошли моменты у ворот Ромеро. Отличный обводящий удар с линии штрафной наносил Азмун - вратарь потащил, пытался пробить Полоз после хорошей скидки вышедшего на поле Бухарова - отчаянно кинулся под удар Байи.
"МЮ" при этом вынужденно провел две замены из-за травм Погба и Блинда. "МЮ" при этом слегка подсел, слегка отдал инициативу, и казалось, что не так уж и далеко столь желанный гол "Ростова", но случился гол "Манчестера". И, причем, привезли "россияне" его себе сами. Кудряшов грубо ошибся в центре поля, обрезав пол команды. Ибрагимович, Мхитарян и Мата как три дерзких сокола мигом умчались в атаку и наказали "ростовчан".
При этом глобально задача подопечных Данильянца не поменялась - им по-прежнему нужно было забить один гол, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Для выполнения этой задачи на поле практически тут же были брошены все имеющиеся силы - Девич и Киреев заменили Препелицэ и Байрамяна. Но, к сожалению, ни вышедшие на поле игроки, ни игроки стартового состава не смогли изменить сложившуюся ситуацию. Самый опасный момент в оставшиеся 20 минут матча был у Бухарова, который головой бил после изумительной передачи Нобоа, но Ромеро вновь выдал хорошее спасение. А самый крутой, самый эмоциональный эпизод в этой встрече случился на пятой добавленной минуте, когда вратарь "МЮ" вытащил удар Нобоа со штрафного. Это был шанс перевести дело в овертайм, но Ромеро был против.
"Ростов", таким образом, закончил свою еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне, которая вышла поистине выдающейся. Недаром болельщики команды придумали кричалку "МУ-ЖИ-КИ!". Подопечные Бердыева, Кириченко и Данильянца заслуживают исключительно положительных эпитетов, и мы благодарим их и весь тренерский штаб за удовольствие, которое они нам подарили. Пусть сегодня они уходят без победы, пусть сегодня они вылетают из Лиги Европы, но они это делают с высоко поднятой головой на самом "Олд Траффорд". Спасибо за игру, "Ростов"!
Фото: Официальный твиттер УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Лига Европы
1/8 финала, ответный матч
"Манчестер Юнайтед" – "Ростов" 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Мата, 70'
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Валенсия, Рохо, Блинд (Джонс, 64'), Эррера, Погба (Феллаини, 48'), Мата, Мхитарян, Ибрагимович
"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81'), Терентьев, Препелицэ (Девич, 79'), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61')
Предупреждение: Бухаров, 87'
Результативная ничья в первом матче, прямо скажем, оставляла "Ростову" минимальные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы, но, во-первых, все-таки не лишала такой возможности полностью, и, во-вторых, не делала менее крутым и значимым ответный визит на "Олд Траффорд". Всем было известно, что "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне выиграл все четыре домашних еврокубковых встречи. Всем было известно, что "манкунианцы" никогда не проигрывали на своем поле клубам из России. Всем было известно, что у "Ростова" сложнейшая кадровая ситуация. Но ведь на то они и мужики, что в них верилось. Верилось, что они смогут справиться со всеми трудностями и смогут продолжить писать свою сказочную историю.
Глядя на стартовые составы, конечно, становилось жутко - у "МЮ" практически все основные, у "ростовчан" - в основе Терентьев и Байрамян, а в запасе всего четыре игрока. Но разве подобные расклады когда-то пугали команду Бердыева? Курбан Бекиевич совместно со своими помощниками не мог рассчитывать на травмированного Граната и на дисквалифицированных Калачева и Гацкана, а потому абсолютно не стоит удивляться появлению с первых минут вышеобозначенных футболистов. Вообще говоря, в воскресной игре чемпионата России против "Терека" такой вариант состава частично был опробован - Препелицэ достаточно неплохо заменил Гацкана в опорной зоне, а Терентьев надежно действовал в обороне. Интересно, что в нападении выбор тренерского штаба и тогда, и сегодня пал не на высокорослого Бухарова, а на более скоростных Полоза и Азмуна.
Хотя, конечно, было понятно, что много шансов не будет даже у них. Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" выбрал тактику с пятью защитниками, он все равно значительно больше владел мячом и задавал тон игре. "Ростов" такой расклад, думается, вполне устраивал, но наверняка тренерский штаб надеялся, что убегать в контратаки будет получаться почаще. По факту в первом тайме "ростовчане" лишь несколько раз дошли до чужой штрафной, а попытка нанести удар была замечена только в исполнении Ерохина.
В такой ситуации, хоть нашей команде и надо было забивать, нулевая ничья к перерыву выглядела хорошим результатом. "МЮ" активно наседал на ворота Медведева и создал целый ряд опасных моментов. Первый из них - уже на пятой минуте. Препелицэ дал пробить Рохо после розыгрыша углового, вратарь "Ростова" отбил мяч в сторону, но точно на Ибрагимовича. Благо, что шведский нападающий не смог успешно сыграть на добивании, попав в штангу.
Чуть позднее эта самая штанга еще раз сыграла за гостей. Вновь удар наносил Златан, но теперь уже метров с 10 с левого края штрафной. Третий момент с участием Ибрагимовича был, пожалуй, самым опасным. Он принял пас из глубины, опередил слегка нерасчетливо вышедшего к линии штрафной Медведева, но в последнюю секунду не смог нанести точный удар по практически пустым воротам. Отметим, что немалую роль в этом эпизоде все-таки сыграл вратарь "Ростова", который успел коснуться мяча рукой и помешать Златану забить.
Интересно, что практически все острые ситуации у ворот российской команды возникали после того, как она выбиралась на чужую половину поля и пыталась провести атаку. При позиционной обороне "ростовчане" действовали практически безупречно, но с быстрыми атаками "МЮ" справлялись не всегда. Здесь мы можем вспомнить, например, как Мхитарян простил "Ростов", не реализовав выход 1 на 1. Или шикарный удар Погба и шикарный сейв Медведева, которые случились в самом конце первого тайма после того, как гости выбрались к владениям Ромеро.
Впрочем, возможно, это просто совпадения. В любом случае после перерыва "ростовчанам" просто необходимо было атаковать чаще и прекращать бояться ошибиться, потому что счет 0:0 никак не позволял выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Все это понимали, а потому во втором тайме "Ростов" стал заметно чаще гостить на чужой половине поля, и пошли моменты у ворот Ромеро. Отличный обводящий удар с линии штрафной наносил Азмун - вратарь потащил, пытался пробить Полоз после хорошей скидки вышедшего на поле Бухарова - отчаянно кинулся под удар Байи.
"МЮ" при этом вынужденно провел две замены из-за травм Погба и Блинда. "МЮ" при этом слегка подсел, слегка отдал инициативу, и казалось, что не так уж и далеко столь желанный гол "Ростова", но случился гол "Манчестера". И, причем, привезли "россияне" его себе сами. Кудряшов грубо ошибся в центре поля, обрезав пол команды. Ибрагимович, Мхитарян и Мата как три дерзких сокола мигом умчались в атаку и наказали "ростовчан".
При этом глобально задача подопечных Данильянца не поменялась - им по-прежнему нужно было забить один гол, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Для выполнения этой задачи на поле практически тут же были брошены все имеющиеся силы - Девич и Киреев заменили Препелицэ и Байрамяна. Но, к сожалению, ни вышедшие на поле игроки, ни игроки стартового состава не смогли изменить сложившуюся ситуацию. Самый опасный момент в оставшиеся 20 минут матча был у Бухарова, который головой бил после изумительной передачи Нобоа, но Ромеро вновь выдал хорошее спасение. А самый крутой, самый эмоциональный эпизод в этой встрече случился на пятой добавленной минуте, когда вратарь "МЮ" вытащил удар Нобоа со штрафного. Это был шанс перевести дело в овертайм, но Ромеро был против.
"Ростов", таким образом, закончил свою еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне, которая вышла поистине выдающейся. Недаром болельщики команды придумали кричалку "МУ-ЖИ-КИ!". Подопечные Бердыева, Кириченко и Данильянца заслуживают исключительно положительных эпитетов, и мы благодарим их и весь тренерский штаб за удовольствие, которое они нам подарили. Пусть сегодня они уходят без победы, пусть сегодня они вылетают из Лиги Европы, но они это делают с высоко поднятой головой на самом "Олд Траффорд". Спасибо за игру, "Ростов"!
Фото: Официальный твиттер УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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