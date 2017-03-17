Они старались, но Моуриньо сильнее. "Ростов" завершил свою сказку поражением в Манчестере



Лига Европы



1/8 финала, ответный матч



"Манчестер Юнайтед" – "Ростов" 1:0 (первый матч - 1:1) Лига Европы1/8 финала, ответный матч

Гол: Мата, 70'

"Ростов" достойно смотрелся в обоих матчах против "Манчестер Юнайтед", но подопечные Моуриньо подтвердили свой высочайший класс и не дали российскому клубу продолжить свою европейскую сказку.рассказывает о том, как сложилась последняя встреча "ростовчан" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.Ромеро, Байи, Смоллинг, Валенсия, Рохо, Блинд (Джонс, 64'), Эррера, Погба (Феллаини, 48'), Мата, Мхитарян, ИбрагимовичМедведев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81'), Терентьев, Препелицэ (Девич, 79'), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61')Бухаров, 87'Результативная ничья в первом матче, прямо скажем, оставляла "Ростову" минимальные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы, но, во-первых, все-таки не лишала такой возможности полностью, и, во-вторых, не делала менее крутым и значимым ответный визит на "Олд Траффорд". Всем было известно, что "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне выиграл все четыре домашних еврокубковых встречи. Всем было известно, что "манкунианцы" никогда не проигрывали на своем поле клубам из России. Всем было известно, что у "Ростова" сложнейшая кадровая ситуация. Но ведь на то они и мужики, что в них верилось. Верилось, что они смогут справиться со всеми трудностями и смогут продолжить писать свою сказочную историю.Глядя на стартовые составы, конечно, становилось жутко - у "МЮ" практически все основные, у "ростовчан" - в основе Терентьев и Байрамян, а в запасе всего четыре игрока. Но разве подобные расклады когда-то пугали команду Бердыева? Курбан Бекиевич совместно со своими помощниками не мог рассчитывать на травмированного Граната и на дисквалифицированных Калачева и Гацкана, а потому абсолютно не стоит удивляться появлению с первых минут вышеобозначенных футболистов. Вообще говоря, в воскресной игре чемпионата России против "Терека" такой вариант состава частично был опробован - Препелицэ достаточно неплохо заменил Гацкана в опорной зоне, а Терентьев надежно действовал в обороне. Интересно, что в нападении выбор тренерского штаба и тогда, и сегодня пал не на высокорослого Бухарова, а на более скоростных Полоза и Азмуна.Хотя, конечно, было понятно, что много шансов не будет даже у них. Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" выбрал тактику с пятью защитниками, он все равно значительно больше владел мячом и задавал тон игре. "Ростов" такой расклад, думается, вполне устраивал, но наверняка тренерский штаб надеялся, что убегать в контратаки будет получаться почаще. По факту в первом тайме "ростовчане" лишь несколько раз дошли до чужой штрафной, а попытка нанести удар была замечена только в исполнении Ерохина.В такой ситуации, хоть нашей команде и надо было забивать, нулевая ничья к перерыву выглядела хорошим результатом. "МЮ" активно наседал на ворота Медведева и создал целый ряд опасных моментов. Первый из них - уже на пятой минуте. Препелицэ дал пробить Рохо после розыгрыша углового, вратарь "Ростова" отбил мяч в сторону, но точно на Ибрагимовича. Благо, что шведский нападающий не смог успешно сыграть на добивании, попав в штангу.Чуть позднее эта самая штанга еще раз сыграла за гостей. Вновь удар наносил Златан, но теперь уже метров с 10 с левого края штрафной. Третий момент с участием Ибрагимовича был, пожалуй, самым опасным. Он принял пас из глубины, опередил слегка нерасчетливо вышедшего к линии штрафной Медведева, но в последнюю секунду не смог нанести точный удар по практически пустым воротам. Отметим, что немалую роль в этом эпизоде все-таки сыграл вратарь "Ростова", который успел коснуться мяча рукой и помешать Златану забить.Интересно, что практически все острые ситуации у ворот российской команды возникали после того, как она выбиралась на чужую половину поля и пыталась провести атаку. При позиционной обороне "ростовчане" действовали практически безупречно, но с быстрыми атаками "МЮ" справлялись не всегда. Здесь мы можем вспомнить, например, как Мхитарян простил "Ростов", не реализовав выход 1 на 1. Или шикарный удар Погба и шикарный сейв Медведева, которые случились в самом конце первого тайма после того, как гости выбрались к владениям Ромеро.Впрочем, возможно, это просто совпадения. В любом случае после перерыва "ростовчанам" просто необходимо было атаковать чаще и прекращать бояться ошибиться, потому что счет 0:0 никак не позволял выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Все это понимали, а потому во втором тайме "Ростов" стал заметно чаще гостить на чужой половине поля, и пошли моменты у ворот Ромеро. Отличный обводящий удар с линии штрафной наносил Азмун - вратарь потащил, пытался пробить Полоз после хорошей скидки вышедшего на поле Бухарова - отчаянно кинулся под удар Байи."МЮ" при этом вынужденно провел две замены из-за травм Погба и Блинда. "МЮ" при этом слегка подсел, слегка отдал инициативу, и казалось, что не так уж и далеко столь желанный гол "Ростова", но случился гол "Манчестера". И, причем, привезли "россияне" его себе сами. Кудряшов грубо ошибся в центре поля, обрезав пол команды. Ибрагимович, Мхитарян и Мата как три дерзких сокола мигом умчались в атаку и наказали "ростовчан".При этом глобально задача подопечных Данильянца не поменялась - им по-прежнему нужно было забить один гол, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Для выполнения этой задачи на поле практически тут же были брошены все имеющиеся силы - Девич и Киреев заменили Препелицэ и Байрамяна. Но, к сожалению, ни вышедшие на поле игроки, ни игроки стартового состава не смогли изменить сложившуюся ситуацию. Самый опасный момент в оставшиеся 20 минут матча был у Бухарова, который головой бил после изумительной передачи Нобоа, но Ромеро вновь выдал хорошее спасение. А самый крутой, самый эмоциональный эпизод в этой встрече случился на пятой добавленной минуте, когда вратарь "МЮ" вытащил удар Нобоа со штрафного. Это был шанс перевести дело в овертайм, но Ромеро был против."Ростов", таким образом, закончил свою еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне, которая вышла поистине выдающейся. Недаром болельщики команды придумали кричалку "МУ-ЖИ-КИ!". Подопечные Бердыева, Кириченко и Данильянца заслуживают исключительно положительных эпитетов, и мы благодарим их и весь тренерский штаб за удовольствие, которое они нам подарили. Пусть сегодня они уходят без победы, пусть сегодня они вылетают из Лиги Европы, но они это делают с высоко поднятой головой на самом "Олд Траффорд". Спасибо за игру, "Ростов"!