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"Лион" выбил "Рому", "Андерлехт" прошел АПОЭЛ в Лиге Европы

Завершились ответные матчи раунда 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/8 финала


"Рома" - "Лион" - 2:1 (Матч 1 - 2:4)

Голы: Дьякаби, 16, Стротман, 18, Тусар, 60 (авто.)

"Рома": Бекер, Перес (Эль-Шаарави, 59), Манолас, Рюдигер, Фасио, Руй (Перотти, 76), Стротман, Росси (Тотти, 84), Салах, Найнгголан, Джеко

"Лион": Лопеш, Жалле, Морель, Маммана (Янга-Мбива, 78), Дьякаби, Гоналон, Тусар, Толиссо, Вальбуэна (Рафаэл, 90+1), Корне, Ляказетт (Фекир, 84)

Предупреждения: Тусар, 28, Стротман, 39, Найнгголан, 61, Маммана, 70, Гоналон, 85, Лопеш, 86, Перотти, 89.


"Андерлехт" - АПОЭЛ - 1:0 (Матч 1 - 1:0)

Голы: Ачеампонг, 65

"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Мбоджи, Спаич, Нахар, Дендонкер, Станчу (Ачеампонг, 64), Тилеманс, Кипчу (Бруно, 89), Ханни, Теодорчик (Телин, 75)

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Иоанну, Меркис, Лаго, Артиматас, Эбесилио (Ямбере, 57), Янниотас, Камарго (Бертольо, 72), Барраль (Вандер, 78), Сотириу

Предупреждения: Нахар, 5, Эбесилио, 9, Мбоджи, 38, Барраль, 41, Лаго, 52, Меркис, 71


"Аякс" - "Копенгаген" - 2:0 (Матч 1 - 1:2)

Голы: Траоре, 23, Дольберг, 45+3

"Аякс": Онана, Велтман (Тете, 20), Виргевер, Санчес, Лигт, Бек (Йонг, 76), Зиеш, Шоне, Дольберг, Траоре (Клюйверт, 81), Юнес

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Аугустинсон, Окоре (Бойлесен, 46), Юханссон, Матич, Грегуш (Вербич, 57), Квист, Туту (Куск, 77), Корнелиус, Сантандер

Предупреждения: Грегуш, 19, Матич, 31, Санчес, 34, Юнес, 48, Вербич, 65, Шоне, 78, Юханссон, 80, Сантандер, 87, Онана, 90+4


"Боруссия" М - "Шальке-04" - 2:2 (Матч 1 - 1:1)

Голы: Голы: Кристенсен, 26, Дауд, 45. – Горецка, 54. Бенталеб, 68 (с пенальти)

"Боруссия М": Зоммер - Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор - Херрманн, Крамер, Дауд, Джонсон, (Хофманн, 17), - Дрмич, Раффаэл.

"Шальке-04": Фэрманн - Хеведес, Колашина, Керер, Настасич - Гайс, Бенталеб, Горетцка, Калиджури, Бургшталлер - Шупо-Мотинг.
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:58) #
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Болеет за:
«МЮ»
Андерлехт" - АПОЭЛ - 1:0 (Матч 1 - 1:0)

Голы: Ачеампонг, 65

joy
Регистрация: 9.03.2017
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