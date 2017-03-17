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"Лион" выбил "Рому", "Андерлехт" прошел АПОЭЛ в Лиге Европы
Завершились ответные матчи раунда 1/8 финала Лиги Европы.
Лига Европы. 1/8 финала
"Рома" - "Лион" - 2:1 (Матч 1 - 2:4)
Голы: Дьякаби, 16, Стротман, 18, Тусар, 60 (авто.)
"Рома": Бекер, Перес (Эль-Шаарави, 59), Манолас, Рюдигер, Фасио, Руй (Перотти, 76), Стротман, Росси (Тотти, 84), Салах, Найнгголан, Джеко
"Лион": Лопеш, Жалле, Морель, Маммана (Янга-Мбива, 78), Дьякаби, Гоналон, Тусар, Толиссо, Вальбуэна (Рафаэл, 90+1), Корне, Ляказетт (Фекир, 84)
Предупреждения: Тусар, 28, Стротман, 39, Найнгголан, 61, Маммана, 70, Гоналон, 85, Лопеш, 86, Перотти, 89.
"Андерлехт" - АПОЭЛ - 1:0 (Матч 1 - 1:0)
Голы: Ачеампонг, 65
"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Мбоджи, Спаич, Нахар, Дендонкер, Станчу (Ачеампонг, 64), Тилеманс, Кипчу (Бруно, 89), Ханни, Теодорчик (Телин, 75)
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Иоанну, Меркис, Лаго, Артиматас, Эбесилио (Ямбере, 57), Янниотас, Камарго (Бертольо, 72), Барраль (Вандер, 78), Сотириу
Предупреждения: Нахар, 5, Эбесилио, 9, Мбоджи, 38, Барраль, 41, Лаго, 52, Меркис, 71
"Аякс" - "Копенгаген" - 2:0 (Матч 1 - 1:2)
Голы: Траоре, 23, Дольберг, 45+3
"Аякс": Онана, Велтман (Тете, 20), Виргевер, Санчес, Лигт, Бек (Йонг, 76), Зиеш, Шоне, Дольберг, Траоре (Клюйверт, 81), Юнес
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Аугустинсон, Окоре (Бойлесен, 46), Юханссон, Матич, Грегуш (Вербич, 57), Квист, Туту (Куск, 77), Корнелиус, Сантандер
Предупреждения: Грегуш, 19, Матич, 31, Санчес, 34, Юнес, 48, Вербич, 65, Шоне, 78, Юханссон, 80, Сантандер, 87, Онана, 90+4
"Боруссия" М - "Шальке-04" - 2:2 (Матч 1 - 1:1)
Голы: Голы: Кристенсен, 26, Дауд, 45. – Горецка, 54. Бенталеб, 68 (с пенальти)
"Боруссия М": Зоммер - Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор - Херрманн, Крамер, Дауд, Джонсон, (Хофманн, 17), - Дрмич, Раффаэл.
"Шальке-04": Фэрманн - Хеведес, Колашина, Керер, Настасич - Гайс, Бенталеб, Горетцка, Калиджури, Бургшталлер - Шупо-Мотинг.
Лига Европы. 1/8 финала
"Рома" - "Лион" - 2:1 (Матч 1 - 2:4)
Голы: Дьякаби, 16, Стротман, 18, Тусар, 60 (авто.)
"Рома": Бекер, Перес (Эль-Шаарави, 59), Манолас, Рюдигер, Фасио, Руй (Перотти, 76), Стротман, Росси (Тотти, 84), Салах, Найнгголан, Джеко
"Лион": Лопеш, Жалле, Морель, Маммана (Янга-Мбива, 78), Дьякаби, Гоналон, Тусар, Толиссо, Вальбуэна (Рафаэл, 90+1), Корне, Ляказетт (Фекир, 84)
Предупреждения: Тусар, 28, Стротман, 39, Найнгголан, 61, Маммана, 70, Гоналон, 85, Лопеш, 86, Перотти, 89.
"Андерлехт" - АПОЭЛ - 1:0 (Матч 1 - 1:0)
Голы: Ачеампонг, 65
"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Мбоджи, Спаич, Нахар, Дендонкер, Станчу (Ачеампонг, 64), Тилеманс, Кипчу (Бруно, 89), Ханни, Теодорчик (Телин, 75)
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Иоанну, Меркис, Лаго, Артиматас, Эбесилио (Ямбере, 57), Янниотас, Камарго (Бертольо, 72), Барраль (Вандер, 78), Сотириу
Предупреждения: Нахар, 5, Эбесилио, 9, Мбоджи, 38, Барраль, 41, Лаго, 52, Меркис, 71
"Аякс" - "Копенгаген" - 2:0 (Матч 1 - 1:2)
Голы: Траоре, 23, Дольберг, 45+3
"Аякс": Онана, Велтман (Тете, 20), Виргевер, Санчес, Лигт, Бек (Йонг, 76), Зиеш, Шоне, Дольберг, Траоре (Клюйверт, 81), Юнес
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Аугустинсон, Окоре (Бойлесен, 46), Юханссон, Матич, Грегуш (Вербич, 57), Квист, Туту (Куск, 77), Корнелиус, Сантандер
Предупреждения: Грегуш, 19, Матич, 31, Санчес, 34, Юнес, 48, Вербич, 65, Шоне, 78, Юханссон, 80, Сантандер, 87, Онана, 90+4
"Боруссия" М - "Шальке-04" - 2:2 (Матч 1 - 1:1)
Голы: Голы: Кристенсен, 26, Дауд, 45. – Горецка, 54. Бенталеб, 68 (с пенальти)
"Боруссия М": Зоммер - Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор - Херрманн, Крамер, Дауд, Джонсон, (Хофманн, 17), - Дрмич, Раффаэл.
"Шальке-04": Фэрманн - Хеведес, Колашина, Керер, Настасич - Гайс, Бенталеб, Горетцка, Калиджури, Бургшталлер - Шупо-Мотинг.
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