Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Определились все команды, вышедшие в 1/4 финала Лиги Европы.



Этими командами стали: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лион" (Франция), "Сельта" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Шальке" (Германия), "Аякс" (Нидерланды).



Жеребьевка состоится в пятницу 17 марта. Никаких ограничений и посева на этой стадии не предусмотрено. Первые матчи состоятся 13 апреля, ответные – 20 апреля.