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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Определились все команды, вышедшие в 1/4 финала Лиги Европы.

Этими командами стали: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лион" (Франция), "Сельта" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Шальке" (Германия), "Аякс" (Нидерланды).

Жеребьевка состоится в пятницу 17 марта. Никаких ограничений и посева на этой стадии не предусмотрено. Первые матчи состоятся 13 апреля, ответные – 20 апреля.
Теги: Шальке Боруссия М
Сегодня, 01:17
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(1)
№2 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 01:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
полагаю,Лион возьмет кубок.. blush


Да какая теперь разница. Кубок должен был быть наш. Все команды проходные.
Регистрация: 15.03.2012
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 01:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
полагаю,Лион возьмет кубок.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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