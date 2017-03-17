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"Ростов" заработал больше всех очков для России в таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы завершили выступление в текущем сезоне еврокубков. Напомним, из Лиги Европы выбыли "Ростов" и "Краснодар".

По итогам евросезона больше всех очков в копилку России принес "Ростов" - 15. После него идут "Зенит" – 12, "Краснодар" – 11,5, ЦСКА - 7 и "Спартак" – 0,5.

Таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

…5. Франция – 54,832 (в этом сезоне – 12,583)

6. Россия – 50,532 (9,200)

7. Португалия – 49,332 (8,083)

Наши главные преследователи португальцы после вылета "Порту" из Лиги чемпионов также лишились всех команд в еврокубках. Таким образом, с сезона 2018/19 Россия будет представлена шестью клубами: три – в Лиге чемпионов (два – в групповом этапе, один – в отборочном) и три – в Лиге Европы.
Сегодня, 01:34
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№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 02:29) #
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online

Цитата: panin
один раз

Это присяга - датся один раз. Слыш, блядещик говноклуба - а расскажи мне, почему не служил Пкткхеев? Или обе Бернзы? "Армейца" в жопу себе вкрути, ьвати дадахановские!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 02:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
уважуха.


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№4 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 02:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
одын раз в год и палка стреляет.

один раз с аяксом, один с андерлехтом, бавария, атлетико, псв, мю, ну неплохая палка


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
сами убились,потеряли ряд игроков,но заработали место в ЛЧ скорее всего для прохиндея Гинера,нельзя быть такими простаками,мне жаль что подобные личности загребают жар чужими руками
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:42) #
  • +2
  •  (2)

Спартак обошелся чекушкой)))
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
одын раз в год и палка стреляет.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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