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Иван Данильянц: "Ростов" достойно представил нашу страну, город и всех наших болельщиков

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал игру 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:1).

"Это был ещё один праздник для наших болельщиков и для команды. Сегодня наши ребята провели сложную игру против сильного соперника, одной из лучших команд мира - с традициями, историей, трофеями.

Продемонстрировали характер, сплочённость, боевой дух. Интрига в матче сохранялась до конца. Закончили игру в атаке и с хорошими шансами для того, чтобы сравнять счёт.

Благодарны всем нашим болельщикам, которые верили в нас. Несмотря на то что мы играли с соперником, намного превосходящим нас в силе и мастерстве, всё равно они были здесь, на трибуне, мы их слышали.

Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех наших болельщиков", - цитирует Данильянца "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Все на матч".
Теги: Данильянц Ростов
Сегодня, 02:10
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