Жозе Моуринью: очень тяжелая игра, мы боялись дополнительного времени

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о сложностях матча с "Ростовом" (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы."Сегодня мы боялись дополнительного времени. Это была очень тяжелая игра. У "Манчестер Юнайтед" много недоброжелателей. Нам было тяжело играть вдесятером в минувший понедельник, нам было очень трудно играть сейчас, нам будет тяжело играть в воскресенье в первой половине дня.Многие могут сказать, что мы должны были забивать больше мячей. Но усталость наложила свой отпечаток на игру моей команды.Я навсегда запомню разговор с делегатом УЕФА в Ростове-на-Дону. Он сказал, что если наши игроки получат травмы, мы получим страховые выплаты. Те, кто решил проводить матчи в понедельник и воскресенье, по-видимому, тоже так считают.В первом тайме мы выглядели свежо и доминировали на поле, создали много моментов. "Ростов" даже не переходил середину поля. Все выглядело так, будто мы забьем два мяча и борьба закончится.Но мы не смогли этого сделать, и они смогли доставить нам проблемы. Мы стали играть открыто, и они тоже. В концовке у нас были трудности и травмы, пришлось делать вынужденные замены.Я очень разочарован вылетом "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. Совершенно серьезно. Это плохо для нас по целому ряду причин. Ни у одной команды из первой пятерки, что нас опережают в турнирной таблице АПЛ, не осталось игр в еврокубках.Они будут играть по одному матчу в неделю, а кто-то вообще имеет такой график весь сезон. Они не знают, что такое усталость", - заявил Моуринью.