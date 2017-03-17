Жозе Моуринью перед игрой с "Ростовом" передал подарок Курбану Бердыеву (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед началом матча Лиги Европы на "Олд Траффорд" передал презент своему коллеге из "Ростова" .Португальский специалист подошел к раздевалке гостей и попросил передать тренерам коробку, содержимое которой осталось неизвестным."В Ростове мне сделали замечательный подарок, поэтому я должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, мой "Интер" играл против "Рубина" в Лиге чемпионов. Он очень приятный и вежливый человек, хоть и немного закрытый", - сказал Моуринью в эфире BT Sport.