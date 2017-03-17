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Жозе Моуринью перед игрой с "Ростовом" передал подарок Курбану Бердыеву (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед началом матча Лиги Европы на "Олд Траффорд" передал презент своему коллеге из "Ростова" .

Португальский специалист подошел к раздевалке гостей и попросил передать тренерам коробку, содержимое которой осталось неизвестным.

"В Ростове мне сделали замечательный подарок, поэтому я должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, мой "Интер" играл против "Рубина" в Лиге чемпионов. Он очень приятный и вежливый человек, хоть и немного закрытый", - сказал Моуринью в эфире BT Sport.

Теги: Моуринью Бердыев Ростов
Сегодня, 02:43
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 03:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Достойно, Бердыев конечно завоевал уважение, что уж. Всматривался, но Данильянц все-таки вышел, не жал руку через порог)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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