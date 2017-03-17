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Павел Мамаев: у нас не получилось взять игру под полный контроль

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о сложностях в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" (0:2).

"Делая длинные передачи на нападающего, мы в большей степени теряли мяч. С испанскими командами это чревато тем, что они потом берут мяч под контроль, а тебе приходится тратить силы, чтобы вновь его отобрать.

Поэтому не совсем получилось взять игру под полный контроль", - цитирует Мамаева "Чемпионат" со ссылкой на эфир "Матч ТВ".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 02:49
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