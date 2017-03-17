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Впервые в истории Италии одну из сборных возглавит женщина
Бывшая нападающая сборной Италии Патриция Панико станет первой женщиной, которая будет руководить национальной командой.
Панико выведет сборную до 16 лет на мартовские товарищеские матчи. Специалистка входит в тренерский штаб команды, которой руководит Даниэле Дзоратто, передает "СЭ" со ссылкой на Football Italia.
Панико выведет сборную до 16 лет на мартовские товарищеские матчи. Специалистка входит в тренерский штаб команды, которой руководит Даниэле Дзоратто, передает "СЭ" со ссылкой на Football Italia.
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