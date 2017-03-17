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Златан Ибрагимович: игра с "Ростовом" была напряженной, но мы рады, что прошли дальше

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) и выход в 1/4 финала Лиги Европы.

"Отличные ощущения. Это была напряжённая игра. Нам было важно пройти дальше, что мы и сделали. Мы очень рады этому.

Нам не было легко. "Ростов" играл с большим количеством защитников, поэтому мы старались сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего шанса.

В первом тайме нам немного не везло, но во втором удача была на нашей стороне", - сказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению.

Чемпионат
Теги: Ибрагимович Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:42
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