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Златан Ибрагимович: игра с "Ростовом" была напряженной, но мы рады, что прошли дальше
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) и выход в 1/4 финала Лиги Европы.
"Отличные ощущения. Это была напряжённая игра. Нам было важно пройти дальше, что мы и сделали. Мы очень рады этому.
Нам не было легко. "Ростов" играл с большим количеством защитников, поэтому мы старались сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего шанса.
В первом тайме нам немного не везло, но во втором удача была на нашей стороне", - сказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению.
Чемпионат
"Отличные ощущения. Это была напряжённая игра. Нам было важно пройти дальше, что мы и сделали. Мы очень рады этому.
Нам не было легко. "Ростов" играл с большим количеством защитников, поэтому мы старались сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего шанса.
В первом тайме нам немного не везло, но во втором удача была на нашей стороне", - сказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению.
Чемпионат
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