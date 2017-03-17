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Жозе Моуринью: "Ростов" отлично организован, Погба выбыл на несколько недель

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ростова"? (1:0) рассказал о травме Поля Погба и оценил уровень соперника.

- Что с Погба? Он травмирован, мы не знаем насколько, видимо несколько недель. "Ростов" очень трудная для всех команда. Они защищаются в десять человек. Всем трудно с ними, это тяжелая работа. Они всем доставили проблемы - и "Атлетико", и "Баварии", и "Аяксу". Отлично организованы, опасны в контратаках.

Наш план был в том, чтобы решить игру тогда, когда у нас еще была энергия. Были моменты в первом тайме, мы пытались забить, чтобы быть в безопасности, но результат был открыт до конца. И когда появилось преимущество в счете, мы смогли довести игру до победы, - цитирует Моуринью "СЭ".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:05
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№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:12) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Пусть так, но вместе с Бердыевым растут Кириченко и Данильянц как тренеры с международным опытом.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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