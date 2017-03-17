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Жена Майкла Эссьена приобрела итальянский клуб "Комо"

Жена экс-полузащитника "Челси" Майкла Эссьена приобрела итальянский клуб "Комо", который в прошлом сезоне вылетел из Серии В.

Как передает Daily Mail, Пуни Эссьен заплатила за клуб 237 тысяч евро. В сумму не входит стоимость тренировочной базы.
Теги: Эссьен
Сегодня, 09:33
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 09:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
кто-то за хлебушком, а кто-то клуб приобретает )
Регистрация: 26.07.2014
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