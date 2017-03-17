Жена Майкла Эссьена приобрела итальянский клуб "Комо"

Жена экс-полузащитника "Челси" Майкла Эссьена приобрела итальянский клуб "Комо", который в прошлом сезоне вылетел из Серии В.



Как передает Daily Mail, Пуни Эссьен заплатила за клуб 237 тысяч евро. В сумму не входит стоимость тренировочной базы.