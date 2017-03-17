Самедов против "Локо", Ари против "Спартака". Превью 20-го тура РФПЛ

"Анжи" - "Оренбург"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Анжи":

"Оренбург":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Томь" – "Амкар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Томь":

"Амкар":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Урал" – "Рубин"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

"Рубин":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Локомотив" - "Спартак"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Локомотив":

"Спартак":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Крылья Советов" - "Ростов"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Крылья Советов":

"Ростов":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Терек":

ЦСКА:

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Краснодар" – "Уфа"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Краснодар":

"Уфа":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Зенит" - "Арсенал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Зенит":

"Арсенал":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы: