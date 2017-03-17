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Самедов против "Локо", Ари против "Спартака". Превью 20-го тура РФПЛ
Третий весенний тур Премьер-Лиги порадует любителей отечественного футбола очередным московским дерби, в котором на этот раз множество интриг, среди которых выделяются противостояния Самедова и Ари против своих бывших клубов. Об этом и о многом другом из предстоящих матчей - в превью Rusfootball.info.
После двух удачных матчей «Оренбург» стал ближе к спасительному 12-м месту и, в частности, вдвое сократил отставание от «Анжи». Перед очной встречей разрыв между командами составляет 4 очка, а это значит, что будет серьезная битва за победу. Отмечаем, что подопечные Евдокимова после зимней паузы не только не проигрывали, но и не пропускали. «Махачкалинцы» тем же самым похвастать не могут – они все свои матчи закончили со счетом 0:1 в пользу соперника. Возможно, именно эти результаты поспособствовали тому, что руководство клуба приняло решение сделать вход на стадион свободным.
В Дагестане и так на футбол в последнее время не особо ходили, а после серии поражений число болельщиков могло стать еще меньше, поэтому бесплатные билеты на игру с «Оренбургом» выглядят вполне логично. Что касается потерь, то «Анжи» не сможет рассчитывать на Агаларова, но зато смогут сыграть восстановившийся от травмы Паршивлюк и отбывший дисквалификацию Эззатолахи. У гостей впервые в стартовом составе может появиться новичок - Станислав Драгун. Белорус провел на поле несколько минут в прошлом туре и проявил себя, насколько это было возможно, неплохо.
17 марта, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Брызгалов, Жиров, Тетрашвили - Фибель, Хубулов, Кацаев, Эззатолахи – Прудников, Будковский
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Воробьев, Благо, Коронов, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В П П П / П П П В Н
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 0:0
Котировки: 2.58 - 2.91 - 3.14
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
«Томь» продолжает уверенно идти к ФНЛ, и на очереди у нее соперник в лице «Амкара». Что может радовать томских болельщиков? Разве что тот факт, что матч состоится в Томске. Комиссия РФПЛ еще неделю назад оценила работу сибирских агрономов и разрешила играть на стадионе «Труд». Все игроки томского клуба, кроме давно травмированного Пульича, планомерно готовятся к предстоящей встрече и готовы выйти на поле, дабы биться за честь команды перед родной публикой. У «пермяков» есть небольшие проблемы с составом. Связаны они с повреждениями у целого ряда игроков – Баланович, Бодул, Шиндер и Милькович, скорее всего, против «Томи» не сыграют. Также больше не порадует пермских фанатов Чума Анене, который после победы над «Зенитом» уехал в «Кайрат».
Кстати говоря, почему-то про матч недельной давности все говорили исключительно с точки зрения судейских вопросов, но ведь куда важнее было отметить, что «Амкар» остался единственной командой в Европе, которая еще не пропускала в этом сезоне на своем поле. Помимо этого, подопечные Гаджиева поднялись на шестое место в таблице и продолжают активно бороться за еврокубки. Встреча с «Томью» отличный шанс упрочить свои позиции. Правда, статистика совсем не на стороне «пермяков». Может быть, вам покажется это удивительным, но бедствующие «томичи» дома побеждали чаще, чем «Амкар» на выезде. Единственная гостевая победа пермского клуба случилась в сентябре прошлого года, когда был обыгран «Терек». Состоится ли вторая в Томске?
18 марта, 11:30, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Тимур Арсланбеков (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Мелихов - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Кузнецов, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Занев – Огуде, Гол, Комолов, Гиголаев – Гасилин, Салугин
Последние матчи: П П П П П / В В В П В
Статистика личных встреч: 19 +3 =9 -7 12:16
Котировки: 21.28 - 8.49 - 1.13
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
В начале апреля «Уралу» и «Рубину» предстоит сыграть в полуфинале кубка России, а пока что они разомнутся в игре чемпионата. Интересно, что каждый матч между этими командами в Екатеринбурге неизменно заканчивался победой «казанцев». Пожалуй, и сейчас шансы гостей видятся чуть более высокими. Подопечные Грасии достаточно спокойно и уверенно начали весеннюю часть сезона, одержали две победы, сыграли вничью и ни разу не пропустили. «Урал» же, в свою очередь, тоже дважды выиграл, но поражением от тульского «Арсенала» смазал всю картину.
Задачу исправиться в предстоящем туре усложняют дисквалификации сразу двух основных защитников – Фидлер и Балажиц смогут помочь своей команде только яростной поддержкой на трибунах. Правда, после длительной паузы может вернуться на поле Роман Павлюченко. Как сообщил главный тренер «Урала» Александр Тарханов, именитый форвард начал работать в общей группе с понедельника. У «Рубина» новых травм и дисквалификаций нет, и Хави Грасия, судя по всему, вновь выставит всем привычный состав.
Интересной деталью предстоящего матча становится такое не частое явление, как замена главного арбитра. Изначально в Екатеринбурге должен был работать Виталий Мешков, но председатель судейского комитета РФС сообщил, что из-за ошибочных решений во встрече 19-го тура между «Локомотивом» и «Краснодаром» Мешков отстранен от работы. Таким образом, судить игру «Урала» и «Рубина» будет Артем Чистяков.
18 марта, 14:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: Балажиц, Фидлер – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Меркулов, Динга – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
Последние матчи: Н В П В П / Н В П В Н
Статистика личных встреч: 7 +1 =0 -6 5:14
Котировки: 3.18 - 2.98 - 2.50
Матч первого круга: 1:3
Трансляция матча:
Комментатор: Эльвин Керимов
Завершит субботнюю программу московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Пожалуй, главной интригой в нем является противостояние со своим бывшим клубом Самедова. Напомним, что зимой Александр перешел из «Локо» в стан «красно-белых», и далеко не все болельщики остались этому рады. Тем не менее, сам футболист заявил, что предстоящий матч важен не для него, а для всей команды, и именно о командном успехе и результате он будет думать в первую очередь.
Что же, посмотрим, как все будет происходить непосредственно на футбольном поле. В прошлые выходные Самедов как нельзя лучше продемонстрировал свое желание помочь «Спартаку» стать чемпионом, забив победный гол в ворота «Анжи». После этой победы и после осечки «Зенита» в Перми «красно-белые» увеличили свой отрыв от второго места до восьми очков. «Локомотив» в прошлом туре мог подняться на шестую строчку и всерьез вклиниться в борьбу за еврокубки, но, ведя в счете, уступил «Краснодару» и остался на неутешительном десятом месте.
Возможно, «железнодорожникам» не хватило не имевшего права играть против «быков» Ари. Все-таки бразилец хорошо себя проявил в первом весеннем туре, сделав дубль в ворота «Крыльев», а Майкон столь же успешно его заменить не смог. В матче против «Спартака» Ари почти наверняка сыграет и, так же как Самедов, попробует забить своему бывшему клубу. Все-таки не стоит забывать, что свой путь в России нынешний нападающий «Локомотива» начал именно в стане «красно-белых».
Что касается потерь, то Семин не может рассчитывать на продолжающего восстанавливаться после травмы Фарфана. Каррера, в свою очередь, вряд ли сможет использовать в дерби Глушакова и Луиса Адриано. Оба футболиста тренировались по индивидуальной программе, и шансы на их восстановление к матчу в субботу не сильно высоки.
18 марта, 16:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Коломейцев, Фернандеш – Ари
"Спартак": Ребров - Маурисио, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Джано – Зе Луиш
Последние матчи: Н В В В П / В П В Н В
Статистика личных встреч: 51 +17 =11 -23 56:80
Котировки: 2.85 - 3.20 - 2.60
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Нобель Арустамян, Роман Гутцайт, Валерий Карпин, Сергей Кривохарченко
Спустя менее чем трое суток после окончания матча против «МЮ» на «Олд Траффорд» «Ростов» выйдет на поле стадиона «Металлург». Сложно представить, какой будет настрой у игроков, которые еще несколько дней назад играли против одной из лучших команд и на одном из лучших стадионов Европы. Очевидно, атмосфера в Самаре будет значительно менее грандиозной. Тем не менее, «ростовчанам» нельзя расслабляться, ведь продолжается борьба за места в еврокубках на будущий сезон.
По-прежнему тренерский штаб во главе с Данильянцем не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов. Травмированные Джанаев и Гранат, а также дисквалифицированный Гацкан абсолютно точно в Самаре не сыграют. Что касается «Крыльев», то в их составе не окажется перебравшего желтых карточек Гаджибекова и залечивающих свои повреждения Ткачева и Корниленко. Зато вернулся в общую группу Джанни Бруно, а также был официально заявлен за клуб украинский полузащитник Артем Громов.
Интересно, что «Крылья Советов» не могут обыграть «Ростов» четыре матча подряд. Предыдущий их успех датирован 20 октября 2013-го года. При этом последняя домашняя победа «самарчан» над «ростовчанами» состоялась 22 апреля 2012-го года, а последовавшие после этого встречи неизменно заканчивались «сухими» победами «Ростова». Правда, в этом сезоне команда Данильянца не очень удачно играет на выезде, а потому у «Крыльев» есть хороший шанс прервать все свои неудачные серии.
19 марта, 14:00, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: Гаджибеков – Гацкан
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Родич, Таранов – Глеб, Башкиров, Бруно, Чочиев, Зуев – Паскуато
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Препелицэ, Нобоа, Ерохин – Полоз, Бухаров
Последние матчи: В В Н П П / В П Н В Н
Статистика личных встреч: 45 +14 =13 -18 53:61
Котировки: 3.18 - 2.97 - 2.51
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Шнякин
«Терек» не самым удачным образом начал весеннюю часть сезона, не забив ни одного мяча и набрав лишь одно очко. Продолжение этой неудачной серии ставит под серьезную угрозу выполнение задачи по попаданию в еврокубки. А именно эта цель стоит перед командой из Грозного в этом сезоне. По крайней мере, перед встречей с ЦСКА об этом заявил защитник клуба Родолфо. «Предстоит сложный матч, но его надо выигрывать» - заявил бразилец. Поражение может отдалить «Терек» от четвертого места на целых шесть очков.
«Армейцы» в прошлом туре размялись на «Томи» и догнали в турнирной таблице «Зенит». Очевидно, подопечные Гончаренко не захотят останавливаться на достигнутом и будут активно стараться догнать и «Спартак». К матчу в Грозном ЦСКА подходит без каких-либо существенных потерь. После дисквалификации в состав вернется Вернблум. Также сможет сыграть против «Терека» Георгий Щенников. Левый защитник «армейцев» полностью восстановился после травмы и работает в общей группе.
19 марта, 16:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Дьембер, Роши, Бериша – Балай
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Васин, Фернандес – Дзагоев, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: П В П П Н / Н В В Н В
Статистика личных встреч: 19 +3 =3 -13 13:34
Котировки: 3.15 - 3.15 - 2.40
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментатор: Константин Генич
После вылета из Лиги Европы «Краснодару» некогда особо грустить, ведь уже в воскресенье у него важнейшая встреча в чемпионате России против «Уфы». Команда Семака выдала мощный старт в весенней части сезона и уже вплотную приблизилась к «быкам». Перед предстоящей игрой расстояние между соперниками в турнирной таблице составляет всего лишь 1 очко, и победитель забронирует за собой четвертое место как минимум на две недели.
По котировкам букмекеров хозяева являются явным фаворитом, но я бы не стал делать скоропалительных выводов. И тут скорее надо отталкиваться не от сложного графика «Краснодара», не от травм лидеров, а от отличной формы «Уфы». Вообще говоря, уфимский клуб в этом сезоне является лучшим по игре на выезде. Никому другому еще не удалось выиграть 6 матчей в гостях.
19 марта, 16:30, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Налдо, Мартынович, Калешин, Петров – Мамаев, Газинский, Классон, Перейра – Вандерсон
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко, Живоглядов - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Кротов
Последние матчи: В П Н Н В / В П В В В
Статистика личных встреч: 5 +2 =2 -1 7:3
Котировки: 1.57 - 3.85 - 6.54
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Нагучев
Последними в 20-м туре сыграют «Зенит» и тульский «Арсенал». После поражения «питерцев» на прошлой неделе было невероятно много разговоров о судействе, а потому в превью просто нельзя не отметить тот факт, что очередной матч команды Луческу будет судить арбитр из Москвы. Сложно представить, как «туляки» могут увезти из Питера очки, но если что у румынского тренера уже есть отличная отмазка, которой он активно пользуется на протяжении всего сезона.
Впрочем, в нынешнем чемпионате «Зенит» хорошо играет на своем поле, избавляя Луческу от необходимости оправдываться за неудачные результаты. Из 10 игр на «Петровском» питерский клуб выиграл 8 и только 2 – против «Локомотива» и ЦСКА на самом старте – сыграл вничью. «Арсенал», в свою очередь, еще ни разу не побеждал на выезде, зачастую уходя с поля без забитых мячей. Более того, конкретно в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата «туляки» проиграли все три матча с общим счетом 0:10.
19 марта, 19:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров, Думбия – Расич
Последние матчи: П В Н Н П / П П В П В
Статистика личных встреч: 3 +3 =0 -0 10:0
Котировки: 1.16 - 7.53 - 18.04
Матч первого круга: 5:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Михаил Поленов
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Анжи" - "Оренбург"
После двух удачных матчей «Оренбург» стал ближе к спасительному 12-м месту и, в частности, вдвое сократил отставание от «Анжи». Перед очной встречей разрыв между командами составляет 4 очка, а это значит, что будет серьезная битва за победу. Отмечаем, что подопечные Евдокимова после зимней паузы не только не проигрывали, но и не пропускали. «Махачкалинцы» тем же самым похвастать не могут – они все свои матчи закончили со счетом 0:1 в пользу соперника. Возможно, именно эти результаты поспособствовали тому, что руководство клуба приняло решение сделать вход на стадион свободным.
В Дагестане и так на футбол в последнее время не особо ходили, а после серии поражений число болельщиков могло стать еще меньше, поэтому бесплатные билеты на игру с «Оренбургом» выглядят вполне логично. Что касается потерь, то «Анжи» не сможет рассчитывать на Агаларова, но зато смогут сыграть восстановившийся от травмы Паршивлюк и отбывший дисквалификацию Эззатолахи. У гостей впервые в стартовом составе может появиться новичок - Станислав Драгун. Белорус провел на поле несколько минут в прошлом туре и проявил себя, насколько это было возможно, неплохо.
17 марта, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Брызгалов, Жиров, Тетрашвили - Фибель, Хубулов, Кацаев, Эззатолахи – Прудников, Будковский
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Воробьев, Благо, Коронов, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В П П П / П П П В Н
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 0:0
Котировки: 2.58 - 2.91 - 3.14
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
"Томь" – "Амкар"
«Томь» продолжает уверенно идти к ФНЛ, и на очереди у нее соперник в лице «Амкара». Что может радовать томских болельщиков? Разве что тот факт, что матч состоится в Томске. Комиссия РФПЛ еще неделю назад оценила работу сибирских агрономов и разрешила играть на стадионе «Труд». Все игроки томского клуба, кроме давно травмированного Пульича, планомерно готовятся к предстоящей встрече и готовы выйти на поле, дабы биться за честь команды перед родной публикой. У «пермяков» есть небольшие проблемы с составом. Связаны они с повреждениями у целого ряда игроков – Баланович, Бодул, Шиндер и Милькович, скорее всего, против «Томи» не сыграют. Также больше не порадует пермских фанатов Чума Анене, который после победы над «Зенитом» уехал в «Кайрат».
Кстати говоря, почему-то про матч недельной давности все говорили исключительно с точки зрения судейских вопросов, но ведь куда важнее было отметить, что «Амкар» остался единственной командой в Европе, которая еще не пропускала в этом сезоне на своем поле. Помимо этого, подопечные Гаджиева поднялись на шестое место в таблице и продолжают активно бороться за еврокубки. Встреча с «Томью» отличный шанс упрочить свои позиции. Правда, статистика совсем не на стороне «пермяков». Может быть, вам покажется это удивительным, но бедствующие «томичи» дома побеждали чаще, чем «Амкар» на выезде. Единственная гостевая победа пермского клуба случилась в сентябре прошлого года, когда был обыгран «Терек». Состоится ли вторая в Томске?
18 марта, 11:30, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Тимур Арсланбеков (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Мелихов - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Кузнецов, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Занев – Огуде, Гол, Комолов, Гиголаев – Гасилин, Салугин
Последние матчи: П П П П П / В В В П В
Статистика личных встреч: 19 +3 =9 -7 12:16
Котировки: 21.28 - 8.49 - 1.13
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
"Урал" – "Рубин"
В начале апреля «Уралу» и «Рубину» предстоит сыграть в полуфинале кубка России, а пока что они разомнутся в игре чемпионата. Интересно, что каждый матч между этими командами в Екатеринбурге неизменно заканчивался победой «казанцев». Пожалуй, и сейчас шансы гостей видятся чуть более высокими. Подопечные Грасии достаточно спокойно и уверенно начали весеннюю часть сезона, одержали две победы, сыграли вничью и ни разу не пропустили. «Урал» же, в свою очередь, тоже дважды выиграл, но поражением от тульского «Арсенала» смазал всю картину.
Задачу исправиться в предстоящем туре усложняют дисквалификации сразу двух основных защитников – Фидлер и Балажиц смогут помочь своей команде только яростной поддержкой на трибунах. Правда, после длительной паузы может вернуться на поле Роман Павлюченко. Как сообщил главный тренер «Урала» Александр Тарханов, именитый форвард начал работать в общей группе с понедельника. У «Рубина» новых травм и дисквалификаций нет, и Хави Грасия, судя по всему, вновь выставит всем привычный состав.
Интересной деталью предстоящего матча становится такое не частое явление, как замена главного арбитра. Изначально в Екатеринбурге должен был работать Виталий Мешков, но председатель судейского комитета РФС сообщил, что из-за ошибочных решений во встрече 19-го тура между «Локомотивом» и «Краснодаром» Мешков отстранен от работы. Таким образом, судить игру «Урала» и «Рубина» будет Артем Чистяков.
18 марта, 14:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: Балажиц, Фидлер – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Меркулов, Динга – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
Последние матчи: Н В П В П / Н В П В Н
Статистика личных встреч: 7 +1 =0 -6 5:14
Котировки: 3.18 - 2.98 - 2.50
Матч первого круга: 1:3
Трансляция матча:
Комментатор: Эльвин Керимов
"Локомотив" - "Спартак"
Завершит субботнюю программу московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Пожалуй, главной интригой в нем является противостояние со своим бывшим клубом Самедова. Напомним, что зимой Александр перешел из «Локо» в стан «красно-белых», и далеко не все болельщики остались этому рады. Тем не менее, сам футболист заявил, что предстоящий матч важен не для него, а для всей команды, и именно о командном успехе и результате он будет думать в первую очередь.
Что же, посмотрим, как все будет происходить непосредственно на футбольном поле. В прошлые выходные Самедов как нельзя лучше продемонстрировал свое желание помочь «Спартаку» стать чемпионом, забив победный гол в ворота «Анжи». После этой победы и после осечки «Зенита» в Перми «красно-белые» увеличили свой отрыв от второго места до восьми очков. «Локомотив» в прошлом туре мог подняться на шестую строчку и всерьез вклиниться в борьбу за еврокубки, но, ведя в счете, уступил «Краснодару» и остался на неутешительном десятом месте.
Возможно, «железнодорожникам» не хватило не имевшего права играть против «быков» Ари. Все-таки бразилец хорошо себя проявил в первом весеннем туре, сделав дубль в ворота «Крыльев», а Майкон столь же успешно его заменить не смог. В матче против «Спартака» Ари почти наверняка сыграет и, так же как Самедов, попробует забить своему бывшему клубу. Все-таки не стоит забывать, что свой путь в России нынешний нападающий «Локомотива» начал именно в стане «красно-белых».
Что касается потерь, то Семин не может рассчитывать на продолжающего восстанавливаться после травмы Фарфана. Каррера, в свою очередь, вряд ли сможет использовать в дерби Глушакова и Луиса Адриано. Оба футболиста тренировались по индивидуальной программе, и шансы на их восстановление к матчу в субботу не сильно высоки.
18 марта, 16:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Коломейцев, Фернандеш – Ари
"Спартак": Ребров - Маурисио, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Джано – Зе Луиш
Последние матчи: Н В В В П / В П В Н В
Статистика личных встреч: 51 +17 =11 -23 56:80
Котировки: 2.85 - 3.20 - 2.60
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Нобель Арустамян, Роман Гутцайт, Валерий Карпин, Сергей Кривохарченко
"Крылья Советов" - "Ростов"
Спустя менее чем трое суток после окончания матча против «МЮ» на «Олд Траффорд» «Ростов» выйдет на поле стадиона «Металлург». Сложно представить, какой будет настрой у игроков, которые еще несколько дней назад играли против одной из лучших команд и на одном из лучших стадионов Европы. Очевидно, атмосфера в Самаре будет значительно менее грандиозной. Тем не менее, «ростовчанам» нельзя расслабляться, ведь продолжается борьба за места в еврокубках на будущий сезон.
По-прежнему тренерский штаб во главе с Данильянцем не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов. Травмированные Джанаев и Гранат, а также дисквалифицированный Гацкан абсолютно точно в Самаре не сыграют. Что касается «Крыльев», то в их составе не окажется перебравшего желтых карточек Гаджибекова и залечивающих свои повреждения Ткачева и Корниленко. Зато вернулся в общую группу Джанни Бруно, а также был официально заявлен за клуб украинский полузащитник Артем Громов.
Интересно, что «Крылья Советов» не могут обыграть «Ростов» четыре матча подряд. Предыдущий их успех датирован 20 октября 2013-го года. При этом последняя домашняя победа «самарчан» над «ростовчанами» состоялась 22 апреля 2012-го года, а последовавшие после этого встречи неизменно заканчивались «сухими» победами «Ростова». Правда, в этом сезоне команда Данильянца не очень удачно играет на выезде, а потому у «Крыльев» есть хороший шанс прервать все свои неудачные серии.
19 марта, 14:00, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: Гаджибеков – Гацкан
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Родич, Таранов – Глеб, Башкиров, Бруно, Чочиев, Зуев – Паскуато
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Препелицэ, Нобоа, Ерохин – Полоз, Бухаров
Последние матчи: В В Н П П / В П Н В Н
Статистика личных встреч: 45 +14 =13 -18 53:61
Котировки: 3.18 - 2.97 - 2.51
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Шнякин
"Терек" – ЦСКА
«Терек» не самым удачным образом начал весеннюю часть сезона, не забив ни одного мяча и набрав лишь одно очко. Продолжение этой неудачной серии ставит под серьезную угрозу выполнение задачи по попаданию в еврокубки. А именно эта цель стоит перед командой из Грозного в этом сезоне. По крайней мере, перед встречей с ЦСКА об этом заявил защитник клуба Родолфо. «Предстоит сложный матч, но его надо выигрывать» - заявил бразилец. Поражение может отдалить «Терек» от четвертого места на целых шесть очков.
«Армейцы» в прошлом туре размялись на «Томи» и догнали в турнирной таблице «Зенит». Очевидно, подопечные Гончаренко не захотят останавливаться на достигнутом и будут активно стараться догнать и «Спартак». К матчу в Грозном ЦСКА подходит без каких-либо существенных потерь. После дисквалификации в состав вернется Вернблум. Также сможет сыграть против «Терека» Георгий Щенников. Левый защитник «армейцев» полностью восстановился после травмы и работает в общей группе.
19 марта, 16:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Дьембер, Роши, Бериша – Балай
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Васин, Фернандес – Дзагоев, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: П В П П Н / Н В В Н В
Статистика личных встреч: 19 +3 =3 -13 13:34
Котировки: 3.15 - 3.15 - 2.40
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментатор: Константин Генич
"Краснодар" – "Уфа"
После вылета из Лиги Европы «Краснодару» некогда особо грустить, ведь уже в воскресенье у него важнейшая встреча в чемпионате России против «Уфы». Команда Семака выдала мощный старт в весенней части сезона и уже вплотную приблизилась к «быкам». Перед предстоящей игрой расстояние между соперниками в турнирной таблице составляет всего лишь 1 очко, и победитель забронирует за собой четвертое место как минимум на две недели.
По котировкам букмекеров хозяева являются явным фаворитом, но я бы не стал делать скоропалительных выводов. И тут скорее надо отталкиваться не от сложного графика «Краснодара», не от травм лидеров, а от отличной формы «Уфы». Вообще говоря, уфимский клуб в этом сезоне является лучшим по игре на выезде. Никому другому еще не удалось выиграть 6 матчей в гостях.
19 марта, 16:30, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Налдо, Мартынович, Калешин, Петров – Мамаев, Газинский, Классон, Перейра – Вандерсон
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко, Живоглядов - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Кротов
Последние матчи: В П Н Н В / В П В В В
Статистика личных встреч: 5 +2 =2 -1 7:3
Котировки: 1.57 - 3.85 - 6.54
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Нагучев
"Зенит" - "Арсенал"
Последними в 20-м туре сыграют «Зенит» и тульский «Арсенал». После поражения «питерцев» на прошлой неделе было невероятно много разговоров о судействе, а потому в превью просто нельзя не отметить тот факт, что очередной матч команды Луческу будет судить арбитр из Москвы. Сложно представить, как «туляки» могут увезти из Питера очки, но если что у румынского тренера уже есть отличная отмазка, которой он активно пользуется на протяжении всего сезона.
Впрочем, в нынешнем чемпионате «Зенит» хорошо играет на своем поле, избавляя Луческу от необходимости оправдываться за неудачные результаты. Из 10 игр на «Петровском» питерский клуб выиграл 8 и только 2 – против «Локомотива» и ЦСКА на самом старте – сыграл вничью. «Арсенал», в свою очередь, еще ни разу не побеждал на выезде, зачастую уходя с поля без забитых мячей. Более того, конкретно в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата «туляки» проиграли все три матча с общим счетом 0:10.
19 марта, 19:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров, Думбия – Расич
Последние матчи: П В Н Н П / П П В П В
Статистика личных встреч: 3 +3 =0 -0 10:0
Котировки: 1.16 - 7.53 - 18.04
Матч первого круга: 5:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Михаил Поленов
Иван Долинин, Rusfootball.info
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