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Роман Трушечкин: кажется, "Краснодар" боится что-либо преждевременно выиграть
Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин высказался относительно результата матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта» (0:2).
- «Краснодар» увяз в своем сопернике еще в Виго, еще там столкнулся с этой не виданной в России манерой персонально играть по всему полю. И дома это продолжилось для краснодарцев с удвоенной силой, потому что в Краснодаре уже хозяева больше держали мяч, а гости – держали хозяев.
Действительно, у нас так не играют. В «Краснодаре» нет запасного нападающего. Ари отпущен ради компактности и высокого игрового тонуса оставшейся обоймы игроков, но сейчас это выглядит все-таки расставанием рискованным. Как эти замены Шалимова, из-за которых в двух играх подряд возникала угроза доигрывать в девять полевых. Ари можно было бы отпустить, если бы «Краснодар» выпал из Европы еще до зимней трансферной паузы. Но теперь, подготовив его замечательным образом на сборах, можно было бы и придержать.
Хотя все это выглядит новой попыткой навязать «Краснодару» какую-то не нужную ему траекторию развития, придумать за него его собственные планы на жизнь. Он в этом не нуждается. Он развивается по-своему. Иногда кажется, что «Краснодар» опасается что-нибудь преждевременно выиграть, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ».
- «Краснодар» увяз в своем сопернике еще в Виго, еще там столкнулся с этой не виданной в России манерой персонально играть по всему полю. И дома это продолжилось для краснодарцев с удвоенной силой, потому что в Краснодаре уже хозяева больше держали мяч, а гости – держали хозяев.
Действительно, у нас так не играют. В «Краснодаре» нет запасного нападающего. Ари отпущен ради компактности и высокого игрового тонуса оставшейся обоймы игроков, но сейчас это выглядит все-таки расставанием рискованным. Как эти замены Шалимова, из-за которых в двух играх подряд возникала угроза доигрывать в девять полевых. Ари можно было бы отпустить, если бы «Краснодар» выпал из Европы еще до зимней трансферной паузы. Но теперь, подготовив его замечательным образом на сборах, можно было бы и придержать.
Хотя все это выглядит новой попыткой навязать «Краснодару» какую-то не нужную ему траекторию развития, придумать за него его собственные планы на жизнь. Он в этом не нуждается. Он развивается по-своему. Иногда кажется, что «Краснодар» опасается что-нибудь преждевременно выиграть, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ».
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