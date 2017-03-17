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Роман Трушечкин: кажется, "Краснодар" боится что-либо преждевременно выиграть

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин высказался относительно результата матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта» (0:2).

- «Краснодар» увяз в своем сопернике еще в Виго, еще там столкнулся с этой не виданной в России манерой персонально играть по всему полю. И дома это продолжилось для краснодарцев с удвоенной силой, потому что в Краснодаре уже хозяева больше держали мяч, а гости – держали хозяев.

Действительно, у нас так не играют. В «Краснодаре» нет запасного нападающего. Ари отпущен ради компактности и высокого игрового тонуса оставшейся обоймы игроков, но сейчас это выглядит все-таки расставанием рискованным. Как эти замены Шалимова, из-за которых в двух играх подряд возникала угроза доигрывать в девять полевых. Ари можно было бы отпустить, если бы «Краснодар» выпал из Европы еще до зимней трансферной паузы. Но теперь, подготовив его замечательным образом на сборах, можно было бы и придержать.

Хотя все это выглядит новой попыткой навязать «Краснодару» какую-то не нужную ему траекторию развития, придумать за него его собственные планы на жизнь. Он в этом не нуждается. Он развивается по-своему. Иногда кажется, что «Краснодар» опасается что-нибудь преждевременно выиграть, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ».
Теги: Краснодар
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:21) #
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Иногда кажется, что «Краснодар» опасается что-нибудь преждевременно выиграть, - написал Трушечкин


Толковый комментатор, но тут он явно перемудрил. Скорее прав Бубнов:

Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам
Регистрация: 10.02.2017
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