"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ростов" (Россия) . Оценки футболистам обеих команд

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Ростов" (Россия)

Ростовская эпопея в еврокубках подошла к концу, но мы, несомненно, её запомним надолго.оценивает действия футболистов "Ростова" и МЮ в ответном матче 1/8 финала лиги Европы.Проявил себя во всей красе во втором тайме, скучая до этого весь первый тайм. Запасной голкипер МЮ - главная причина того, что в этом матче не случилось дополнительного времени. Парировал опасный обводящий удар Азмуна с линии штрафной, Бухарова с ближней дистанции и Нобоа в самой концовке со штрафного удара.Защите МЮ стало более-менее сложно только после выхода Бухарова во втором тайме. В первом тайме "Ростов" не атаковал, позволяя крайним защитникам МЮ и Рохо активничать на чужой половине поля, а во втором Моуриньо пришлось передать банан проголодавшемуся аргентинцу и заменить Блинда на Джонса с целью навязания борьбы высоченному игроку сборной России, который уже огорчал манкунианцев в первом матче в Ростове-на-Дону. Англичанин это задание не сказать, чтобы выполнил идеально, но всё-таки помог сохранить ворота своей команды сухими.Погба был худшим футболистом в составе МЮ в этой игре. Не получались ни штрафные удары, ни даже некоторые короткие передачи. Вышедший вместо него на 48-ой минуте Феллаини добавил команде самоотверженности, успев продемонстрировать, к удивлению, и неплохой дриблинг. Мхитарян и Мата были привычно активными в атаке. У армянина запомнился неиспользованный выход один на один, когда Генрих перебросил Медведева, но не попал в ворота. На счету же Маты победный гол в контратаке "красных дьяволов", в которой также поучаствовал Мхитарян.Мог бы занести эту игру себе в пассив, если бы не перехват в центре поля и этот чудо-пас пяткой, приведший к голу Хуана Маты. Также на счету Златана чуть не треснувшая штанга ворот "Олд Траффорд" после пушечного удара и неудачное добивание после удара Рохо головой в первом тайме.Блестяще заменил травмированного Сослана Джанаева, не стушевавшись перед звёздной атакой МЮ. Подстраховывал партнёров, успешно играя на выходе кулаками (эпизод с Мхитаряном) и ногами (эпизод с Ибрагимовичем). Отразил опасный удар Рохо под перекладину и успел сместиться и не дать добить мяч в ворота Златану. Вы только запомнили фамилии Данильянца и Кириченко в тренерском штабе "Ростова"? Помните ещё и о тренере вратарей Кафанове, при котором впечатляющего прогресса, помимо Медведева, добивались и Рыжиков с Джанаевым.Защита "Ростова" провела бы идеальный матч, если бы не эта ошибка в центре поля на 70-ой минуте. Обрез, перехваченный Ибрагимовичем, на счету Кудряшова. Да, конечно, были эпизоды, где не успевали и Навас с Мевлей (те же удары Рохо и Ибрагимовича), но сделать так, что у МЮ на "Олд Траффорд" вообще не будет моментов не под силу никому. А Байрамян даже успевал подключаться к атакам "Ростова" во втором тайме, постаравшись сделать так, чтобы мы не вспоминали отсутствие Калачёва в этой встрече.Препелицэ был незаметен, как и положено опорному полузащитнику, до своей замены на 79-ой минуте. Ерохин стал первопроходцем в плане ударов по воротам Ромеро, открыв их счёт на последней минуте первого тайма. Нобоа провёл и вовсе отличный матч, умело дирижируя контратаками ростовчан. Мог перевести матч в овертайм, но его шикарный удар со штрафного не менее шикарно отразил Ромеро, после чего сразу же прозвучал финальный свисток главного арбитра встречи литовца Гедиминаса Мажейки.До выхода Бухарова атаке "Ростова" было как-то совсем скучно. У Азмуна запомнился лишь обводящий удар на 54-ой минуте, который Ромеро в великолепном прыжке перевёл на угловой, у Полоза не запомнилось ничего. Бухаров же запомнился не только ювелирным ударом головой после навеса Нобоа, но и каким-то аномальным количеством элементов борьбы с защитниками МЮ, в которых он достаточно успешно действовал с помощью корпуса.