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СМИ: Ласина Траоре подозревается в гендерном насилии

Экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре, выступающий за хихонский "Спортинг", был вовлечён в неприятный инцидент со своей подругой, сообщает Marca.

Вернувшись домой с тренировки, он вступил с ней в словесную перепалку. Конфликт был настолько громким, что привлёк внимание соседей. Они несколько раз звонили в соответствующую службу, в результате чего к дому Траоре приехали три наряда полиции. Спор между игроком и его подругой завершился тем, что она уехала в гостиницу.

В "Спортинге" обеспокоились этим происшествием, и спортивный директор Нико Родригес даже приезжал в дом к игроку, чтобы говорить с полицейскими. Сам Траоре был не способен вести беседу на испанском языке.

Согласно некоторым источникам, игрок подозревается в гендерном насилии, однако представители "Спортинга" утверждают, что спор разгорелся по финансовым причинам.

Чемпионат
Теги: Траоре Спортинг Хихон
Сегодня, 10:58
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(1)
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
тоесть когда я с женой ругаюсь - это не ссора, а гендерное насилие? laughing надо запомнить, она окуеет от такой формулировки joy

Ты ей лучше скажи, что если она попытается поднять на тебя руку, например, со сковородкой, то это будет гендерное насилие.
Регистрация: 29.11.2014
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего вместо подруги будет жить с Селюком, тот любовью не обделит


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: safonas (Сегодня, 11:13) #
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online

тоесть когда я с женой ругаюсь - это не ссора, а гендерное насилие? laughing надо запомнить, она окуеет от такой формулировки joy


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 11:09) #
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online

Афроамериканские толерантные словечки...


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
№4 Написал: borlas (Сегодня, 11:07) #
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online

Цитата: ММВ
Что за новый термин такой "гендерное насилие"??


Какой новый то?
Бьёт - значит любит.
Это если на русский перевести. laughing
Регистрация: 22.07.2009
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Что за новый термин такой "гендерное насилие"??

Это означает, что насилие произведено лицом противоположного пола.
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Что за новый термин такой "гендерное насилие"??

В Гейропе делать нечего,всякую хрень придумывают.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что за новый термин такой "гендерное насилие"??


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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