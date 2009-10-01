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Виталий Мутко: три путевки в Лигу чемпионов усилят конкуренцию в премьер-лиге

Три путевки в Лигу чемпионов, начиная с сезона-2018/19, поднимут уровень конкуренции в чемпионате России, считает президент РФС Виталий Мутко.

По итогам текущего сезона Россия займет шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, что даст право трем командам выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

"Это означает, что следующий сезон будет очень интересным. Нам это очень выгодно - значит, это поднимет конкурентоспособность в чемпионате России. Это здорово", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 11:19
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Отмена лимита на легионеров, а с ним и понижение З/П российским футболистам увеличит конкуренцию!!!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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