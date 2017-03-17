Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Ростов" заработал около 18,5 миллионов евро за участие в еврокубках

"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы заработал 18,2 миллиона евро, информирует "СЭ".

2 миллиона донской клуб получил за участие в отборочном турнире, 12,7 миллиона – за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ.

Также ростовчане заработали 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. В конце сезона итоговая сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:59
Напечатать
21
(5)
№21 Написал: Dragon (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: -Star-
ЦСКА заработал в Лиге чемпионов € 14,2 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов и три ничьи. «Краснодар» пополнил свою казну на € 4,9 млн за участие в групповой стадии Лиги Европы, удачный результат в 1/16 и выход в 1/8 финала турнира. «Зенит» за победы на групповой стадии Лиги Европы и выход в 1/16 финала турнира заработал € 4,9 млн.

Авен будет доволен,молодцы joy
Регистрация: 28.02.2017
№20 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:53) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Diesel161
Уже даже игроков перестали покупать, один хер на первое место вытащат.

а то! ГВК же! не видать хрюнам чемпионства ещё лет 15.

ЗЫ:
ростов маникуанцам слил
это Гинер всё купил!
Регистрация: 7.03.2016
№19 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 13:49) #
  • -2
  •  (2)
online

будет справедливо если 18400000 заберёт курбан.....
Регистрация: 21.01.2016
№18 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: -Star-
ЦСКА заработал в Лиге чемпионов € 14,2 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов и три ничьи.

Ну да, рубились беспощадно joy Гинер обеспечил выход напрямую в ЛЧ через свой ресурс в прогнившем говночемпе, сорвал куш и слился в очко. Есть чем гордиться. И из года в год одно и то же. Окуенно пристроился. Уже даже игроков перестали покупать, один хер на первое место вытащат. А тут еще количество мест в ЛЧ увеличилось, теперь можно вообще не напрягаться. Березуцкие еще двадцать лет за шапку сухарей будут имитировать защиту ворот.
Регистрация: 10.04.2011
№17 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: victor671
А ты пробовал пахать /не просто время на работе проводить/ 3 месяца без зарплаты? Я что-то сомневаюсь. После первой же невыплаты энтузиазм пропадёт.

Это же Сашка графин если не ошибаюсь - он немного дебильный инвалид. Ему такое писать простительно.
Регистрация: 16.08.2008
№16 Написал: victor671 Краснодар (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: patriot
если играть по 3 месяца без зарплаты, то просыпается дух охотника


А ты пробовал пахать /не просто время на работе проводить/ 3 месяца без зарплаты? Я что-то сомневаюсь. После первой же невыплаты энтузиазм пропадёт. И то, что Ростов бился заслуга тренеров и в первую очередь Бердыева, которые смогли мотивировать игроков.
Регистрация: 7.08.2011
№15 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:20) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
если играть по 3 месяца без зарплаты, то просыпается дух охотника, происходит обновление мужских ценностей (чести, доблести).

Редко можно услышать большую чушь чем это. Если ты уже закончил школу, университет и начал работать - было бы интересно услышать замечательную историю о том какая честь и доблесть в тебе проснется если тебе платить зарплату не будут месяцами.
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: -Star- (Сегодня, 13:05) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
rwspartach,
хавронья, знаю, что ваши свиномордии не попали никуда и скромно сосут в сторонке. А вчера и молодые за ними вылетели из Кубка Харламова))))
Регистрация: 16.03.2017
№13 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Star-
ЦСКА заработал в Лиге чемпионов € 14,2 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов и три ничьи. «Краснодар» пополнил свою казну на € 4,9 млн за участие в групповой стадии Лиги Европы, удачный результат в 1/16 и выход в 1/8 финала турнира. «Зенит» за победы на групповой стадии Лиги Европы и выход в 1/16 финала турнира заработал € 4,9 млн.

Окончательная сумма, которую заработали российские клубы, будет известна летом, когда между участниками турниров будут распределяться рекламные доходы от УЕФА.

Пончо,как там у хоккейного цска дела,рвут всех? smirk
Регистрация: 1.12.2014
№12 Написал: savel Ялта, Республика Крым (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Команда Ростов не может не вызывать симпатий! Прекрасный пример того, что если делать своё дело со стопроцентной отдачей (очень важно,что это касается не только футбола,а , в принципе всех сфер деятельности),то и результат, а с ним и деньги обязательно придут.А во-вторых, есть готовый рецепт увеличения посещаемости на стадионах-играйте с отдачей как ростовчане,и зрители потянутся). Всегда ведь приятнее смотреть самоотверженную игру обеих команд, будь это хоть РФПЛ,хоть ФНЛ,хоть чемпионат школы)
Регистрация: 17.02.2016
№11 Написал: -Star- (Сегодня, 12:47) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА заработал в Лиге чемпионов € 14,2 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов и три ничьи. «Краснодар» пополнил свою казну на € 4,9 млн за участие в групповой стадии Лиги Европы, удачный результат в 1/16 и выход в 1/8 финала турнира. «Зенит» за победы на групповой стадии Лиги Европы и выход в 1/16 финала турнира заработал € 4,9 млн.

Окончательная сумма, которую заработали российские клубы, будет известна летом, когда между участниками турниров будут распределяться рекламные доходы от УЕФА.
Регистрация: 16.03.2017
№10 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 12:42) #
  • +3
  •  (5)
online

только не на развитие клуба пойдёт,а на распил губернатору области
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (6)

Ииииииии!
не хватает, чтобы погасить долги?


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Antip7
Единственный клуб в РФ который зарабатывает.

Ты глуп. Годовой бюджет Ростова выше этих 18-ти миллионов. Если ты о прибыли. А если просто о заработках, то зарабатывает даже Арсенал, правда гораздо меньше и лишь на билетах и отчислениях от РФПЛ и телевидения.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:21) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Краснодар»
если играть по 3 месяца без зарплаты, то просыпается дух охотника, происходит обновление мужских ценностей (чести, доблести). Нельзя перекармливать футболистов - мотивация пропадает! Молодцы, ростовчане!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№6 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:16) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
"....Единственный клуб в РФ который зарабатывает"

Но к сожалению еще весь в долгах и не имеет серьезного спонсора. Игрокам и тренерскому штабу Ростова огромное уважение за то, что они сражались и сражаются для того, чтобы погасить долги и заработать для команды средства. Вот если бы все так и всегда бы.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: safonas (Сегодня, 12:16) #
  • +5
  •  (5)

надеюсь эти деньги подправят дела в Ростове


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: VirGON (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (2)

ну может хоть зарплату выплатит smirk
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:06) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Единственный клуб в РФ который зарабатывает.


)))))))))))

раздать бабушкам)))))))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:04) #
  • +6
  •  (6)

Красавцы!!! Респект тренеру и парням!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:03) #
  • 0
  •  (16)

Единственный клуб в РФ который зарабатывает.
Регистрация: 29.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.