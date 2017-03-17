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"Ростов" заработал около 18,5 миллионов евро за участие в еврокубках
"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы заработал 18,2 миллиона евро, информирует "СЭ".
2 миллиона донской клуб получил за участие в отборочном турнире, 12,7 миллиона – за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ.
Также ростовчане заработали 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. В конце сезона итоговая сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.
2 миллиона донской клуб получил за участие в отборочном турнире, 12,7 миллиона – за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона – за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион – за две ничьи с ПСВ.
Также ростовчане заработали 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала Лиги Европы, и 750 тысяч за выход в 1/8 финала турнира. В конце сезона итоговая сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.
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