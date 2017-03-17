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В матче Россия - Бельгия на арене "Фишт" не будут задействованы временные трибуны
Временные трибуны на арене "Фишт" в Сочи не будут использованы во время первого футбольного матча на стадионе, в котором сыграют сборные России и Бельгии. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.
"Временные трибуны не будут задействованы на матче сборных России и Бельгии, они создаются к Кубку конфедераций. Я все посмотрел, вопросов нет, они готовы. Стадион сдан, его надо запускать.
28 марта будет тестовый режим для стадиона, потом посмотрим, что нужно еще сделать. А 17 мая передадим тестированный, с обученным персоналом стадион", - цитирует Мутко ТАСС.
"Временные трибуны не будут задействованы на матче сборных России и Бельгии, они создаются к Кубку конфедераций. Я все посмотрел, вопросов нет, они готовы. Стадион сдан, его надо запускать.
28 марта будет тестовый режим для стадиона, потом посмотрим, что нужно еще сделать. А 17 мая передадим тестированный, с обученным персоналом стадион", - цитирует Мутко ТАСС.
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