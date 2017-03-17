Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

В матче Россия - Бельгия на арене "Фишт" не будут задействованы временные трибуны

Временные трибуны на арене "Фишт" в Сочи не будут использованы во время первого футбольного матча на стадионе, в котором сыграют сборные России и Бельгии. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

"Временные трибуны не будут задействованы на матче сборных России и Бельгии, они создаются к Кубку конфедераций. Я все посмотрел, вопросов нет, они готовы. Стадион сдан, его надо запускать.

28 марта будет тестовый режим для стадиона, потом посмотрим, что нужно еще сделать. А 17 мая передадим тестированный, с обученным персоналом стадион", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:51
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие временные трибуны у стадиона стоимостью 23,5 млрд рублей? Они там совсем офуели на верху? Может они еще заявят, что газон возьмут временно у "Кубани", а потом отдадут назад? )))

Федеральная целевая программа от 2006 года по развитию Сочи как горноклиматического курорта предполагала строительство 40-тысячного стадиона, стоимость которого оценивалась в 1,6 млрд рублей. Особо отмечалось, что расчеты выполнены по самому дорогому варианту, что означало невозможность удорожания проекта.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.