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Игорь Лебедев: хотелось бы сказать большое спасибо "Ростову"

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев оценил выступление российских клубов в еврокубках.

"Хотелось бы сказать большое спасибо "Ростову", который принёс самое большое количество очков в копилку нашей страны в рейтинге коэффициентов УЕФА. Ростовчане порадовали прекрасными и достойными выступлениями в своём первом еврокубковом сезоне.

У "Краснодара" было значительно больше шансов пройти в следующую стадию Лиги Европы, чем у "Ростова", всё-таки "Сельта" - это не "МЮ". Ребята могли отыграться, но, к сожалению, испанцы были лучше подготовлены физически. Видимо, краснодарцы немного устали: сначала у них был выездной матч с "Сельтой", а потом с "Локомотивом".

Наши спортсмены пока не готовы к таким нагрузкам, как три игры в неделю. Больше ожиданий было от "Зенита", но в целом считаю, что все клубы выступили достаточно хорошо", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев Ростов Краснодар
Сегодня, 13:21
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43) #
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так скажи!

все, кроме Ростова выступили посредственно.
Ростову просто не повезло со жребием


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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