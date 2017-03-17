Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:36
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
Иван Данильянц: Бердыев подтвердил свой высокий уровень - вел команду вперед, несмотря на все трудности (3)
01:40
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (5)
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (5)
00:34
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (6)
00:33
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Борис Чухлов: буду очень рад, если у Тимощука получится в "Зените"
Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал назначение Анатолия Тимощука в тренерский штаб сине-бело-голубых.
"Луческу наверняка следил за Тимощуком и его качествами, когда тот играл за сборную Украины. Анатолий – прямолинейный и открытый человек, а это очень важно на тренерском поприще.
Буду очень рад, если у него получится, потому что сейчас, к сожалению, у нас не так много качественных тренеров, а те, что есть, ходят из клуба в клуб", - цитирует Чухлова "СЭ".
"Луческу наверняка следил за Тимощуком и его качествами, когда тот играл за сборную Украины. Анатолий – прямолинейный и открытый человек, а это очень важно на тренерском поприще.
Буду очень рад, если у него получится, потому что сейчас, к сожалению, у нас не так много качественных тренеров, а те, что есть, ходят из клуба в клуб", - цитирует Чухлова "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.