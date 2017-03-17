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Борис Чухлов: буду очень рад, если у Тимощука получится в "Зените"

Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал назначение Анатолия Тимощука в тренерский штаб сине-бело-голубых.

"Луческу наверняка следил за Тимощуком и его качествами, когда тот играл за сборную Украины. Анатолий – прямолинейный и открытый человек, а это очень важно на тренерском поприще.

Буду очень рад, если у него получится, потому что сейчас, к сожалению, у нас не так много качественных тренеров, а те, что есть, ходят из клуба в клуб", - цитирует Чухлова "СЭ".
Теги: Тимощук Зенит Чухлов
Сегодня, 13:58
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