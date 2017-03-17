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Дублеры "Урала" одержали победу над "Рубином"

В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Урал" дома добился победы над "Рубином".

Молодежное первенство. 20 тур

"Урал" - "Рубин" - 2:1

Голы: Щербаков, 18, Кочнев, 34 (авто.), Татаринов, 73

"Урал": Шубин, Горин, Кочнев (Бердников, 74), Боровков, Сулейманов, Корелин, Глушков, Голубцов, Гавтадзе (Муромский, 85), Щербаков (Кириллов, 90), Бугуи (Татаринов, 46)

"Рубин": Акмурзин, Карнаухов, Губанов, Шабанов, Михайлов, Бадриев, Гилязутдинов, Макеев, Алукаев, Голдобин, Каменщиков.
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 14:06
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