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На "Крестовском" планируют провести хоккейный матч

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил, что на стадионе "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове в текущем году может быть проведен хоккейный матч.

"Один из способов заполнить стадион на Крестовском – провести хоккейный матч. Думаю, мы это сделаем и установим европейский рекорд. Не надо откладывать. Сделаем это в этом году", – цитирует Медведева "Р-Спорт".
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 14:09
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:27) #
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а ещё можно чемпионат по лыжам на этом поле проводить. тогда народ точно на стадио попрёт.
Регистрация: 7.03.2016
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