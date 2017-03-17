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Российские клубы в еврокубках заработали 40,5 миллиона евро

Российские клубы заработали 40,5 миллиона евро в нынешнем еврокубковом сезоне.

"Ростов" заработал больше других российских команд - за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы ростовчане получат 16,5 миллионов евро. ЦСКА заработал 14,2 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов, "Краснодар" и "Зенит" – по 4,9 миллиона евро за участие в Лиге Европы.

Финальные цифры станут известны летом после распределения рекламных доходов от УЕФА. Напомним, все четыре российских клуба покинули еврокубки.

Sportbox
Сегодня, 14:24
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