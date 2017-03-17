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Анатолий Бышовец: командная тактика "Ростова" пусть не удивила, но озадачила "Манчестер"
Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец проанализировал тактические моменты в матче 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" (0:1).
"Ростов" оказался в сложной ситуации, был вынужден играть без ведущих игроков. Однако командная тактика озадачила "Манчестер", пусть и не удивила. Хозяевам победа далась с трудом, в позиционных атаках ощущалось отсутствие разноплановых игроков. Преимущество, которое они имели по владению мячом, практически свелось к минимальному результату.
Тактику "Ростова" много критиковали за консервативность. Но эта критика необоснованна, потому что тактика соответствовала той ситуации, в которой оказалась команда. Была выбрана рациональная тактика 5-3-2, которая легко трансформируется и в 3-5-2. Сегодня эта система востребована и обретает своё второе дыхание после 90-х.
Причины поражения "Ростова" надо искать в уровне игроков и кадровых проблемах. Не было Калачёва, Гацкана, а это определяющие игроки. Возникали проблемы и в обороне. Не хватило согласованности и насыщенности в контратаках, что понятно, ведь инициатива была у "Манчестера", – цитирует Бышовца "Чемпионат".
"Ростов" оказался в сложной ситуации, был вынужден играть без ведущих игроков. Однако командная тактика озадачила "Манчестер", пусть и не удивила. Хозяевам победа далась с трудом, в позиционных атаках ощущалось отсутствие разноплановых игроков. Преимущество, которое они имели по владению мячом, практически свелось к минимальному результату.
Тактику "Ростова" много критиковали за консервативность. Но эта критика необоснованна, потому что тактика соответствовала той ситуации, в которой оказалась команда. Была выбрана рациональная тактика 5-3-2, которая легко трансформируется и в 3-5-2. Сегодня эта система востребована и обретает своё второе дыхание после 90-х.
Причины поражения "Ростова" надо искать в уровне игроков и кадровых проблемах. Не было Калачёва, Гацкана, а это определяющие игроки. Возникали проблемы и в обороне. Не хватило согласованности и насыщенности в контратаках, что понятно, ведь инициатива была у "Манчестера", – цитирует Бышовца "Чемпионат".
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