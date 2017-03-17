Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Кечинов: опасаюсь игры с "Локомотивом", знаю, как Семин настраивает на "Спартак"

Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов ответил на вопросы о ближайшей игре красно-белых с "Локомотивом" в премьер-лиге.

- Опасаетесь ближайшей игры с "Локомотивом"?

- Очень. Потому что знаю, как Юрий Палыч настраивает свои команды на "Спартак". И последние матчи против "Локомотива" проходили очень напряжено, непредсказуемо. Плюс у них появился Ари, который очень "любит" "Спартак" - по-моему, постоянно ему забивает. Поэтому опасаюсь, но надеюсь на лучшее.

- Дадите прогноз?

- Как болельщик, хочу, чтобы "Спартак" выиграл. Но все-таки есть тревога. Думаю, будет ничья.

Советский спорт
Теги: Кечинов Спартак Локомотив
Сегодня, 15:53
Напечатать
11
(1)
№11 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 17:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я прекрасно помню времена, когда победа команд Семина и Газзаева над Романцевским Спартаком почиталась за великую удачу и счастье для Локо и ЦСКА.
Тогда в Спартаке наступали смутные времена. Сейчас все наоборот. Не вижу явных признаков, за счет чего Семин победит Карреру. Настрой на игру Каррера дает не хуже Семина, а классом нынешний Спартак повыше.
Нет, ну, все может быть. Футбол - игра. Но, даже поражение ничего не меняет в чемпионской гонке. Спартаку надо будет биться с основными конкурентами.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: сектант
ну (мое мнение)он давно не тренировал

Он всегда тренировал. Не сидел без работы.
Цитата: сектант
тренер старой школы

И что, это сразу плохо? А тот же Бердыев тренер какой школы?А Непомнящий? А Гаджиев? А Арагонес в конце концов, Раньери. Почему это плохо? Важно не какой школы тренер, а как он адаптируется к изменяемой внешней среде.
Цитата: сектант
,непонятки у него с лидерами локо Самедов,Миранчук(хотя хз тянул ли Миранчук на лидера)да и успехи в этом сезоне не ахти.

Это у Самедова непонятки с Семиным, а не наоборот, вместе с тем, считаю, что Самедов не тот игрок, за которым нужно бегать. Миранчук, кстати, остался благодаря Семину в том числе.
Цитата: сектант
.Не верю я в него

Вот это, похоже, основное.
Цитата: сектант
Как мне кажется он в конце сезона уйдет,на смену придет Бердыев.

Не исключено, все в руках Семина, даст результат - останется.

Где Семин тренировал успешно кроме Локо?До этого прихода в локо его последний клуб?
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сектант
ну (мое мнение)он давно не тренировал

Он всегда тренировал. Не сидел без работы.
Цитата: сектант
тренер старой школы

И что, это сразу плохо? А тот же Бердыев тренер какой школы?А Непомнящий? А Гаджиев? А Арагонес в конце концов, Раньери. Почему это плохо? Важно не какой школы тренер, а как он адаптируется к изменяемой внешней среде.
Цитата: сектант
,непонятки у него с лидерами локо Самедов,Миранчук(хотя хз тянул ли Миранчук на лидера)да и успехи в этом сезоне не ахти.

Это у Самедова непонятки с Семиным, а не наоборот, вместе с тем, считаю, что Самедов не тот игрок, за которым нужно бегать. Миранчук, кстати, остался благодаря Семину в том числе.
Цитата: сектант
.Не верю я в него

Вот это, похоже, основное.
Цитата: сектант
Как мне кажется он в конце сезона уйдет,на смену придет Бердыев.

Не исключено, все в руках Семина, даст результат - останется.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№8 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 16:55) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: сектант
Семина не боюсь,

Молодой ешшо, старые пороси при виде Семина срутcя. neutral_face


От смеха если только, статистику встреч посмотри, особенно в 90-е.
Регистрация: 27.04.2009
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: сектант
их время ушло.ИМХО

Что это значит? В чем он отстает от прогрессивных мира сего, объяснить то сможешь?

Так чтоб обьяснить...ну (мое мнение)он давно не тренировал,тренер старой школы,успехи были последние давно и только с одним клубом,непонятки у него с лидерами локо Самедов,Миранчук(хотя хз тянул ли Миранчук на лидера)да и успехи в этом сезоне не ахти.Не верю я в него...того локо нет,он его долго строил и в один момент он выстрелил,состав был отличный...а счас что...разброд и шатания,непонятные трансферы...Раньше Семин был образно царь в Локо,счас сидит на качающимся стуле.Как мне кажется он в конце сезона уйдет,на смену придет Бердыев..Это только мое мнение субьективное.Семина уважаю.
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Поле рассудит что да как.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Борьба будет равная повезёт сильнейшему


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сектант
их время ушло.ИМХО

Что это значит? В чем он отстает от прогрессивных мира сего, объяснить то сможешь?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: сектант
Семина не боюсь,

Молодой ешшо, старые пороси при виде Семина срутcя. neutral_face

Не молодой,всего Семина видел вдоль и поперек!Но считаю что он уже не катит при всем моем уважении к нему,как и Романцев...их время ушло.ИМХО
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:18) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сектант
Семина не боюсь,

Молодой ешшо, старые пороси при виде Семина срутcя. neutral_face


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все может быть...По игре Спартак гораздо лучше локо смотриться,...Семина не боюсь,боюсь Ари)))этот с особым настроем играет против нас...
Регистрация: 3.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.