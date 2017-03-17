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Валерий Кечинов: опасаюсь игры с "Локомотивом", знаю, как Семин настраивает на "Спартак"
Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов ответил на вопросы о ближайшей игре красно-белых с "Локомотивом" в премьер-лиге.
- Опасаетесь ближайшей игры с "Локомотивом"?
- Очень. Потому что знаю, как Юрий Палыч настраивает свои команды на "Спартак". И последние матчи против "Локомотива" проходили очень напряжено, непредсказуемо. Плюс у них появился Ари, который очень "любит" "Спартак" - по-моему, постоянно ему забивает. Поэтому опасаюсь, но надеюсь на лучшее.
- Дадите прогноз?
- Как болельщик, хочу, чтобы "Спартак" выиграл. Но все-таки есть тревога. Думаю, будет ничья.
Советский спорт
- Опасаетесь ближайшей игры с "Локомотивом"?
- Очень. Потому что знаю, как Юрий Палыч настраивает свои команды на "Спартак". И последние матчи против "Локомотива" проходили очень напряжено, непредсказуемо. Плюс у них появился Ари, который очень "любит" "Спартак" - по-моему, постоянно ему забивает. Поэтому опасаюсь, но надеюсь на лучшее.
- Дадите прогноз?
- Как болельщик, хочу, чтобы "Спартак" выиграл. Но все-таки есть тревога. Думаю, будет ничья.
Советский спорт
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