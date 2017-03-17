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"Спартак" обыграл "Локомотив" в турнире молодежных команд

В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Локомотивом" уступил "Спартаку".

Молодежное первенство. 20 тур

"Локомотив" - "Спартак" - 1:2

Голы: Бабаев, 43, Ломовицкий, 61, Лысов, 85

"Локомотив": Лобанцев, Поярков (Феоктистов, 62), Лапшов, Самохвалов, Рахмонов, Галанин, Ндинга (Куликов, 71), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук, 46), Галаджан (Шаров, 46), Тугарев

"Спартак": Максименко, Зепатта (Рассказов, 46), Лихачёв, Миронов,г Красильниченко, Мамин, Цыганков (Нимели, 46), Бабаев, Ломовицкий (Бакаев, 81), Синодзука (Горовых, 73), Руденко (Мазуров, 83).

Предупреждения: Зепатта, 29.
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 15:56
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(4)
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Но в этом году Спартак немного не обычен, Сережа.

Посмотрим завтра. Не исключено, что тот же куй, только в левой руке.
Цитата: vlees^^
1 игру молодежка так же выиграла,верим в примету

Это исключение. А исключения, как известно, только подтверждают правило.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: vlees^^ (Сегодня, 16:51) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Обычно, болельщики Спартака здесь вспоминают про добрую примету.

1 игру молодежка так же выиграла,верим в примету
Регистрация: 15.03.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:51) #
  • 0
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Цитата: PanoV
Обычно, болельщики Спартака здесь вспоминают про добрую примету.

Но в этом году Спартак немного не обычен, Сережа.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:42) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Обычно, болельщики Спартака здесь вспоминают про добрую примету.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:33) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Соперники были достойны друг друга, мясным чуть больше повезло - в конце "Валидол - Москва" как всегда устроил своим болелам нервотрёпку. Кстати, о них: до сих пор гадаю, почему стадион не был полон? Там такая атмосфера замечательная была... pensive
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (1)
online

Посмотрел на новых негритят:
Зепатта большой, с мячом неплохо работает, но для КЗ медленный. Несколько раз Тугарева к лицевой пускал.
Нимели во 2 тайме нападение усилил, и в голе поучаствовал, и моменты, которые запороли, создавал.

У Локо Тугарев понравился, хоть и пеналь в перекладину долбанул.
Регистрация: 22.09.2009
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