Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
"Спартак" обыграл "Локомотив" в турнире молодежных команд
В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Локомотивом" уступил "Спартаку".
Молодежное первенство. 20 тур
"Локомотив" - "Спартак" - 1:2
Голы: Бабаев, 43, Ломовицкий, 61, Лысов, 85
"Локомотив": Лобанцев, Поярков (Феоктистов, 62), Лапшов, Самохвалов, Рахмонов, Галанин, Ндинга (Куликов, 71), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук, 46), Галаджан (Шаров, 46), Тугарев
"Спартак": Максименко, Зепатта (Рассказов, 46), Лихачёв, Миронов,г Красильниченко, Мамин, Цыганков (Нимели, 46), Бабаев, Ломовицкий (Бакаев, 81), Синодзука (Горовых, 73), Руденко (Мазуров, 83).
Предупреждения: Зепатта, 29.
Молодежное первенство. 20 тур
"Локомотив" - "Спартак" - 1:2
Голы: Бабаев, 43, Ломовицкий, 61, Лысов, 85
"Локомотив": Лобанцев, Поярков (Феоктистов, 62), Лапшов, Самохвалов, Рахмонов, Галанин, Ндинга (Куликов, 71), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук, 46), Галаджан (Шаров, 46), Тугарев
"Спартак": Максименко, Зепатта (Рассказов, 46), Лихачёв, Миронов,г Красильниченко, Мамин, Цыганков (Нимели, 46), Бабаев, Ломовицкий (Бакаев, 81), Синодзука (Горовых, 73), Руденко (Мазуров, 83).
Предупреждения: Зепатта, 29.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.