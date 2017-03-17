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Марсель Шмельцер: у "Монако" компактная и очень решительная команда
Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер заявил, что немецкая команда с интересом подходит к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".
"Перед нами стоит интересная задача, нужно будет подойти к матчам со всей ответственностью. Не только потому, что у "Монако" индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда. Если мы самим продемонстрируем такие же качества в обоих матчах, то у нас появится шанс пройти дальше", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
"Перед нами стоит интересная задача, нужно будет подойти к матчам со всей ответственностью. Не только потому, что у "Монако" индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда. Если мы самим продемонстрируем такие же качества в обоих матчах, то у нас появится шанс пройти дальше", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
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