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Марсель Шмельцер: у "Монако" компактная и очень решительная команда

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер заявил, что немецкая команда с интересом подходит к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".

"Перед нами стоит интересная задача, нужно будет подойти к матчам со всей ответственностью. Не только потому, что у "Монако" индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда. Если мы самим продемонстрируем такие же качества в обоих матчах, то у нас появится шанс пройти дальше", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Теги: Шмельцер Боруссия Д Монако
Сегодня, 16:40
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№1 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Анжи»
Вперед Монако !
Регистрация: 19.03.2013
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