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Вице-президент "Бешикташа": нужно обыграть "Лион", чтобы продолжить свой путь

Вице-президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби после жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, в которой его команде достался "Лион", заявил, что команда рассчитывает на болельщиков.

"Нужно обыграть "Лион", чтобы продолжить свой путь. Пессимистических настроений у меня нет. "Бешикташ" очень силен, и в этой паре сойдутся две команды топ-уровня. Нас ждут захватывающие поединки. Уверен, что в "Лионе" тоже не слишком рады жеребьевке. Это ранний финал. Дойти до четвертьфинала было непросто, это результат пятилетней стратегии. Ответный матч проведем дома. Все знают, что болельщики - наш 12-й игрок. Они, безусловно, внесут свой вклад", - цитирует Чеби официальный сайт УЕФА.
Теги: Бешикташ Лион
Сегодня, 17:43
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