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Диего Симеоне: игроки "Атлетико" выложились на 100%, чтобы оказаться в четвертьфинале

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что футболисты испанского клуба выложились на 100%, чтобы попасть в восьмёрку лучших клубов Европы.

"Игроки отдали свою душу и сердце. Они выложились по максимуму, чтобы снова оказаться в восьмерке лучших команд Европы. Это очень важное достижение для клуба", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 18:36
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