Виктор Мозес сможет сыграть против "Сток Сити"

Защитник "Челси" Виктор Мозес, который получил небольшое повреждение в концовке понедельничного матча Кубка Англии, вероятно, сможет сыграть против "Сток Сити", сообщает пресс-служба клуба.



Участие двоих футболистов в предстоящей игре под вопросом, но по понятным причинам Конте не стал называть их имена.