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Виктор Мозес сможет сыграть против "Сток Сити"

Защитник "Челси" Виктор Мозес, который получил небольшое повреждение в концовке понедельничного матча Кубка Англии, вероятно, сможет сыграть против "Сток Сити", сообщает пресс-служба клуба.

Участие двоих футболистов в предстоящей игре под вопросом, но по понятным причинам Конте не стал называть их имена.
Теги: Челси Сток Сити
Сегодня, 19:13
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