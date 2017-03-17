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Главный тренер "Лестера": это незабываемое событие для всего клуба

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир заявил, что "лисы" заслуженно пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что нас может ждать встреча с грандами. Но так было и на предыдущей стадии. Мы заслуженно пробились в четвертьфинал. Это незабываемое событие для всего клуба", - цитирует Шекспира официальный сайт УЕФА.
Теги: Лестер
Сегодня, 19:43
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