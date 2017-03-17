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Валер Жермен: мы доказали, что можем на равных бороться с сильнейшими командами

Капитан "Монако" Валер Жермен поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой его команде досталась "Боруссия" Дортмунд.

"Нас ждет великолепный матч. Мы хотим сыграть против "желтой стены" на легендарной арене. Хорошо, что первый матч проводим на выезде. Я угадал, что нам в соперники достанется "Боруссия". Шансы 50 на 50, "Боруссии" более привычно играть на таком уровне. В противостоянии с "Сити" мы доказали, что можем на равных бороться с сильнейшими командами. Также мы рады, что увидимся с Обамеянгом", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Теги: Монако Боруссия Д
Сегодня, 20:21
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