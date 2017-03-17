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Андрес Иньеста: если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить "Ювентус"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой его команде достался туринский "Ювентус".

"Как и все итальянские команды, "Ювентус" здорово играет в обороне. Кроме того, несколько футболистов "Юве" могут в одиночку решить исход любого матча. На каждой позиции у них есть игроки высочайшего уровня. Будет очень сложно, но если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Иньеста Ювентус Барселона
Сегодня, 20:34
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