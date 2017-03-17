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"Анжи" благодаря голу Прудникова обыграл "Оренбург"

В матче 20-го тура чемпионата России "Анжи" одержал победу над "Оренбургом".

Чемпионат России

20 тур

"Анжи" - "Оренбург" 1:0

Гол: Прудников, 81

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Хубулов (Дудиев, 85), Эззатоллахи (Гасанов, 80), Гулиев, Асильдаров (Прудников, 67), Будковский

"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов (Саная, 90), Ойеволе, Сиваков, Воробьёв (Драгун, 78), Афонин, Георгиев, Коронов (Лоджанидзе, 85), Григорьев, Дюриш

Предупреждения: Асильдаров, 14, Сиваков, 51, Прудников, 82
Теги: Анжи Оренбург
Сегодня, 20:52
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(1)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 21:35) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Раз в году и Прудников забивает...Первая победа Анжуйцев и на данный момент команда удаляется от опасной зоны..А так равная игра, Оренбург в первом тайме смотрелся лучше, а то что было из моментов и полу моментов не использовал..Во втором тайме ,лучше смотрелся Анжи..в котором в кои веки забил Прудников..просто сенсация..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Анжи»
Молодцы Анжи!!
Регистрация: 19.03.2013
№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гулиев - лучший : пас голевой отдал, в штангу попал и еще 2 раза хорошо пробил, чудом не забил. До мая пусть поиграет в аренде, а затем домой, к Каррере в состав наигрывать ... Все атаки через него...
Регистрация: 10.01.2014
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