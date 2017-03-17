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Клаудио Маркизио: ни о каком реванше мы не думаем

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, туринцам в соперники досталась каталонская "Барселона".

"Эта дуэль будет полностью отличаться от финала 2015 года. В Берлине все решалось в одном поединке, теперь же нас ждет двухматчевое противостояние. Ни о каком реванше мы не думаем", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Маркизио Ювентус Барселона
Сегодня, 21:04
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