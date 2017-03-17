Роберт Евдокимов: я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов прокомментировал поражение в матче 20-го тура чемпионата России от "Анжи" (0:1).



"Анжи" - боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол. Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что "Оренбург" был ближе к забитому мячу.



Эпизод с Прудниковым? Он - великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал", - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". -