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Роберт Евдокимов: я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов прокомментировал поражение в матче 20-го тура чемпионата России от "Анжи" (0:1).

"Анжи" - боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол. Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что "Оренбург" был ближе к забитому мячу.

Эпизод с Прудниковым? Он - великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал", - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". -
Теги: Евдокимов Оренбург Анжи
Сегодня, 21:36
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№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:03) #
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online

Цитата: Миша Люберцы
Спартак, Локо, Анжи - с Это.о, Динамо и т.д }

не удивительно что в локо. локо вообще приют для отбракованных поросей. а по списку команд так он футбольная шл.ю.ха а не футболёр.

Цитата: vlees^^
В данный момент Прудников сильнее Тошича

может и сильнее. я этого прудникова последние годы в глаза не видал

Цитата: vlees^^
цкг что там играют такие посредственные футболисты как Тошич, которые уже отыграли свое

этот посредственный футболист на месте Щени весь фланг выжег. пусть и с томью но всё ж... Слуцкий просто не умел его готовить, в отличие от нессущего Ганчаренко.
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: vlees^^
Тошич

Тошич выстелил чемпионским голом. не то что бездарноссть спартаковская. у которого кроме погоняла Слон больше и вспомнить нечего.

В данный момент Прудников сильнее Тошича,да сейчас много наверно кто сильнее его,такой сейчас уровень у цкг что там играют такие посредственные футболисты как Тошич, которые уже отыграли свое
Регистрация: 15.03.2017
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Миша Люберцы,
раз в год и палка стреляет.

Кто такой Евдокимов ? Поиграл в Спартаке несколько игр , забил - 1 гол и больше я его не видел и не слышал. А Слон - Чемпион Европы { пусть и с молодежкой } Хоть и поиграл в разных командах, но всё время в приличных: { Спартак, Локо, Анжи - с Это.о, Динамо и т.д } . ПЛ - это не ФНЛ, куда сгинул Евдокимов...
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:54) #
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online

Цитата: vlees^^
Тошич

Тошич выстелил чемпионским голом. не то что бездарноссть спартаковская. у которого кроме погоняла Слон больше и вспомнить нечего.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:51) #
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online

Связка Прудников-Дзюба должна воссоединиться
Регистрация: 15.02.2017
№4 Написал: vlees^^ (Сегодня, 21:50) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Миша Люберцы,
раз в год и палка стреляет.

Тошич
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:48) #
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online

Миша Люберцы,
раз в год и палка стреляет.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:45) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
АХАХ! Классно Евдокимов поглумился над "мастерством" хрюна.

Кто над кем посмеялся? Смотри на табло : Один спартаковец отдал - другой спартач забил....
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:42) #
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online

АХАХ! Классно Евдокимов поглумился над "мастерством" хрюна.
Регистрация: 7.03.2016
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