Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:34
Андрес Иньеста: если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить "Ювентус"
Андрес Иньеста: если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить "Ювентус"
19:34
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
19:25
"Амкар" прилетел в Томск
"Амкар" прилетел в Томск
17:30
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
Роберт Евдокимов: я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих
Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов прокомментировал поражение в матче 20-го тура чемпионата России от "Анжи" (0:1).
"Анжи" - боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол. Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что "Оренбург" был ближе к забитому мячу.
Эпизод с Прудниковым? Он - великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал", - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". -
"Анжи" - боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол. Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что "Оренбург" был ближе к забитому мячу.
Эпизод с Прудниковым? Он - великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал", - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". -
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.