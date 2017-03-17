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Павел Недвед: "Ювентус" может играть с "Барселоной" без боязни

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Противостояние с "Барселоной" будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Нам нужно максимально собраться, зная, что мы сами очень сильны и в состоянии биться с "Барсой". Я считаю, что "Юве" сильно прибавил [после финала Лиги чемпионов-2015]. Нынешняя команды может играть с "Барселоной" без боязни. Не думаю, что на этом уровне серьезное значение имеет место проведения первого матча. Надо просто играть на максимуме 180 минут или даже больше", - цитирует Неведа официальный сайт УЕФА.
Теги: Недвед Ювентус Барселона
Вчера, 22:30
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