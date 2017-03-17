Тьяго Алькантара: четвертьфинал Лиги чемпионов это всегда нечто особенное

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара поделился впечатлениями после жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, где соперников его команды стал мадридский "Реал".



"Мы сыграем против действующего обладателя титула, против одной из лучших команд Европы. Это определенно будут два очень интересных матча. И мы с радостью ждём их. Четвертьфинал Лиги чемпионов это всегда нечто особенное. То, что мы сначала играем дома, не имеет значения. Мы должны хорошо подготовиться", - цитирует испанца официальный сайт "Баварии".