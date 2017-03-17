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"Метц" с минимальным счетом обыграл "Бастию"
"Метц" с минимальным счетом переиграл "Бастию" в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
30 тур
"Метц" - "Бастия" 1:0
Гол: Сиони, 47 (авто.)
"Метц": Дидийон, Балью, Фалетт (Милан, 31), Бишевац, Ассу-Экотто, Жуффр, Манджек, Коад, Сарр (Нгюэтт, 45), Дукуре, Диабате
"Бастия": Лека, Эль-Каутари, Сиони (Кейта, 59), Рос, Маранж, Каюзак, Кулибали, Оньянге, Нангис (Нгандо, 75), Сент-Максимен, Распантино
Предупреждения: Сионе, 38, Балью, 50, Нгюэтт, 69, Нгандо, 78
Чемпионат Франции
30 тур
"Метц" - "Бастия" 1:0
Гол: Сиони, 47 (авто.)
"Метц": Дидийон, Балью, Фалетт (Милан, 31), Бишевац, Ассу-Экотто, Жуффр, Манджек, Коад, Сарр (Нгюэтт, 45), Дукуре, Диабате
"Бастия": Лека, Эль-Каутари, Сиони (Кейта, 59), Рос, Маранж, Каюзак, Кулибали, Оньянге, Нангис (Нгандо, 75), Сент-Максимен, Распантино
Предупреждения: Сионе, 38, Балью, 50, Нгюэтт, 69, Нгандо, 78
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