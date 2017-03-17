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"Метц" с минимальным счетом обыграл "Бастию"

"Метц" с минимальным счетом переиграл "Бастию" в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

30 тур

"Метц" - "Бастия" 1:0

Гол: Сиони, 47 (авто.)

"Метц": Дидийон, Балью, Фалетт (Милан, 31), Бишевац, Ассу-Экотто, Жуффр, Манджек, Коад, Сарр (Нгюэтт, 45), Дукуре, Диабате

"Бастия": Лека, Эль-Каутари, Сиони (Кейта, 59), Рос, Маранж, Каюзак, Кулибали, Оньянге, Нангис (Нгандо, 75), Сент-Максимен, Распантино

Предупреждения: Сионе, 38, Балью, 50, Нгюэтт, 69, Нгандо, 78
Теги: Метц Бастия
Вчера, 22:52
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