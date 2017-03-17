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Генеральный менеджер "Атлетико": "Лестер" - это та команда, которую стоит опасаться

Генеральный менеджер "Атлетико" Клементе Вильяверде поделился ожиданиями от противостояния с "Лестером" в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Предыдущий раунд и групповой этап показали, что "Лестер" - это та команда, которую стоит опасаться. Они заслуженно вышли в 1/4 финала, а на предыдущей стадии одолели "Севилью". В этих матчах мы должны использовать все свои шансы", - цитирует Вильяверде официальный сайт УЕФА.
Теги: Атлетико Лестер
Вчера, 23:18
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