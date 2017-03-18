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"Лилль" и "Марсель" завершили матч вничью

В матче 30-го тура чемпионата Франции "Лилль" сыграл вничью с "Марселем".

Чемпионат Франции. 30-й тур

Лилль - Марсель - 0:0

"Лилль": Эньеама, Берья, Алонсо, Сумаоро, Корчиа, Амаду, Шека, Лопеш (Эль-Гази, 63), Эдер, де Превиль (Биссума, 86), Бензья (Кишна, 78)

"Марсель": Пеле, Фанни, Бедимо, Роланду, Сакаи, Сертич, Пайе, Кабелла (Н'Джи, 60), Сансон (Дория, 82), Товен, Лопес (Ангуисса, 57)

Предупреждения: Xeka, 49 - Бедимо, 26; Сансон, 68; Пайе, 87; Сакаи, 90
Теги: Лилль Марсель
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