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Питер Одемвингие: я бы с удовольствием вернулся в Россию

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие рассказал о своей травме и упомянул, что с удовольствием вернулся бы в Россию.

– Вы выступали за английский "Ротерхэм", но в январе этого года покинули клуб. Почему?

– У меня был контракт всего на три месяца. В начале января я получил травму икроножной мышцы. Вскоре начал заниматься, но травма оказалась серьезнее, чем ожидал. Проходил курс терапии. Пока не до конца восстановился.

– На данный момент есть какие-то предложения?

– В конце сезона, конечно, трудно найти команду. Я не тренировался уже два с половиной месяца.

Сейчас интерес ко мне проявляет клуб из Азии – там чемпионат только начинается, но пока я не уверен в том, что соглашусь. Скорее всего, подожду лета. Наверное, тогда будет больше возможностей провести предсезонку с какой-нибудь командой и найти клуб. Мне хочется поиграть еще год и завершить карьеру.

– В Россию не хотите вернуться?

– Я бы с удовольствием. Был момент, когда мой агент вел переговоры с российским клубом. Но травма помешала. Сначала люди ждали, пока я восстановлюсь. Но все вышло сложнее, чем могло показаться на первый взгляд, - цитирует Одемвингие "СЭ".
Теги: Одемвингие
Сегодня, 02:40
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№1 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 03:12) #
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Болеет за:
«Кубань»
Ты чё? Не надо возвращаться! Бананы пока не дорогие.


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Регистрация: 25.06.2009
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