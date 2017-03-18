Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью?

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике слова главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью о том, что у его команды слишком тяжелый график."Я никогда не слышал столько чуши в своей жизни. Почему мы должны слушать этот мусор? То, о чем он говорит - просто чушь. То, что говорит Моуриньо - нонсенс.Он тренер "Манчестер Юнайтед", одного из величайшего клуба на планете. У него есть игроки, состав, а он продолжает ныть о календаре и усталости.Мы видели несколько кубковых ничьих, которые были у команды. У МЮ был легкий путь в кубках, несколько ничьих, много ничьих в домашних играх. Так вот, им часто везло с жеребьевкой, часто им приходилось играть дома. Так что он говорит абсолютную чушь.Никогда не слышал столько бреда в своей жизни. Возможно, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью. Он не может справиться со всеми требованиями?" - сказал Кин.