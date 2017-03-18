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Два польских фаната осуждены за нападение на российских болельщиков на Евро-2012

Варшавский суд приговорил двух футбольных фанатов к тюремным срокам. Оба болельщики проведут в заключении 1,5 года за нападение на россиян во время Евро-2012, передает "Sports.ru" со ссылкой на польские СМИ.

Разбирательство шло с октября 2013 года. Прослушанные телефонные разговоры послужили доказательством, что фанаты были признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве в нападении на российских болельщиков.

Помимо тюремных сроков оба фаната также оштрафованы на 1,1 тыс. евро. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор. Как отметил судья по этому делу, тюремные сроки могут быть заменены на общественные работы по 30 часов в месяц.
Сегодня, 02:58
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