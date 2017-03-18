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Сергей Дмитриев: жалобы на судей - это обычное состояние зенитовских тренеров
Бывший форвард "Зенита" Сергей Дмитриев прокомментировал матч сине-бело-голубых с "Амкаром" (0:1) в рамках 19-го тура премьер-лиги.
"Команда из Перми всегда была домашней, и игра с сине-бело-голубыми это лишний раз доказала. "Амкар" грамотно построил оборону и ловил соперника на контратаках. Команда подобного уровня не имеет права пропускать такие мячи!
Я понимаю, если бы был прострел, но здесь же - простой навес. Далее - борьба, Нету чуть опоздал, потерял своего игрока и пошел бороться с Анене, но играл не в мяч, а только прыгнул. А там еще долго вставал ранее упавший Анюков. В итоге Гиголаев принял мяч и забил гол, а зенитовские защитники не смогли ему помешать.
Жалобы Мирчи Луческу на судейство московских арбитров? В последнее время это обычное состояние зенитовских тренеров. Спаллетти, когда перестал добиваться успехов, пенял на судей. Виллаш-Боаш делал то же самое… Теперь вот Луческу засуживают.
Да, можно ссылаться на эпизод с не засчитанным взятием ворот на 7-й минуте матча, который судья просто мог не увидеть, но самый главный виновник - это Нету. Не вынеси он мяч из чужих ворот, игра бы пошла по-другому. Поэтому, если ты играешь, мягко говоря, плохо, то нечего на арбитров переводить стрелки", - цитирует Дмитриева "Спорт Уик-энд".
"Команда из Перми всегда была домашней, и игра с сине-бело-голубыми это лишний раз доказала. "Амкар" грамотно построил оборону и ловил соперника на контратаках. Команда подобного уровня не имеет права пропускать такие мячи!
Я понимаю, если бы был прострел, но здесь же - простой навес. Далее - борьба, Нету чуть опоздал, потерял своего игрока и пошел бороться с Анене, но играл не в мяч, а только прыгнул. А там еще долго вставал ранее упавший Анюков. В итоге Гиголаев принял мяч и забил гол, а зенитовские защитники не смогли ему помешать.
Жалобы Мирчи Луческу на судейство московских арбитров? В последнее время это обычное состояние зенитовских тренеров. Спаллетти, когда перестал добиваться успехов, пенял на судей. Виллаш-Боаш делал то же самое… Теперь вот Луческу засуживают.
Да, можно ссылаться на эпизод с не засчитанным взятием ворот на 7-й минуте матча, который судья просто мог не увидеть, но самый главный виновник - это Нету. Не вынеси он мяч из чужих ворот, игра бы пошла по-другому. Поэтому, если ты играешь, мягко говоря, плохо, то нечего на арбитров переводить стрелки", - цитирует Дмитриева "Спорт Уик-энд".
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