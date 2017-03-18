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Сергей Дмитриев: жалобы на судей - это обычное состояние зенитовских тренеров

Бывший форвард "Зенита" Сергей Дмитриев прокомментировал матч сине-бело-голубых с "Амкаром" (0:1) в рамках 19-го тура премьер-лиги.

"Команда из Перми всегда была домашней, и игра с сине-бело-голубыми это лишний раз доказала. "Амкар" грамотно построил оборону и ловил соперника на контратаках. Команда подобного уровня не имеет права пропускать такие мячи!

Я понимаю, если бы был прострел, но здесь же - простой навес. Далее - борьба, Нету чуть опоздал, потерял своего игрока и пошел бороться с Анене, но играл не в мяч, а только прыгнул. А там еще долго вставал ранее упавший Анюков. В итоге Гиголаев принял мяч и забил гол, а зенитовские защитники не смогли ему помешать.

Жалобы Мирчи Луческу на судейство московских арбитров? В последнее время это обычное состояние зенитовских тренеров. Спаллетти, когда перестал добиваться успехов, пенял на судей. Виллаш-Боаш делал то же самое… Теперь вот Луческу засуживают.

Да, можно ссылаться на эпизод с не засчитанным взятием ворот на 7-й минуте матча, который судья просто мог не увидеть, но самый главный виновник - это Нету. Не вынеси он мяч из чужих ворот, игра бы пошла по-другому. Поэтому, если ты играешь, мягко говоря, плохо, то нечего на арбитров переводить стрелки", - цитирует Дмитриева "Спорт Уик-энд".
Теги: Зенит Амкар
Сегодня, 03:09
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№1 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 03:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
Много раз смотрел повтор, ну не мог он быть уверен в том что мяч пересек линию, а вид боковому арбитру закрывал как раз Нету.


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
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